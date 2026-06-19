После выхода SpaceX на биржу её акции опередили Tesla по темпам роста
Киев • УНН
Акции SpaceX выросли на 12% за первую неделю после IPO, тогда как Tesla потеряла 2,9%. SpaceX на некоторое время стала пятой самой дорогой компанией мира.
Акции компании SpaceX за первую неделю после выхода на биржу выросли на 12%, тогда как ценные бумаги Tesla за этот же период потеряли 2,9%. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
После дебюта на фондовом рынке в прошлую пятницу SpaceX на некоторое время обошла Amazon по рыночной капитализации и стала пятой самой дорогой компанией мира, хотя впоследствии частично утратила завоеванные позиции.
SpaceX отступила от традиций на IPO с ценой за акцию - Reuters03.06.26, 12:02 • 4780 просмотров
В то же время Tesla, рыночная стоимость которой составляет около 1,5 трлн долларов, демонстрирует более сдержанные результаты. С начала 2026 года ее акции подешевели на 12%, поскольку инвесторы ожидают новостей о развитии технологий автономного вождения и роботов Optimus.
Выход на публичные рынки еще одного бизнеса под руководством Маска, безусловно, дает инвесторам еще один ориентир для размышлений о росте, капиталоемкости и инновациях в этой более широкой экосистеме
Обе компании возглавляет Илон Маск. Если раньше инвесторы могли вкладываться в его проекты только через Tesla, то после IPO SpaceX получили возможность отдельно инвестировать в космический бизнес компании.
Илон Маск стал первым в мире долларовым триллионером12.06.26, 19:39 • 37667 просмотров