Враг атаковал Киевскую область, есть повреждения складов
Киев • УНН
Ночью враг атаковал гражданскую инфраструктуру Киевской области. В Броварском районе повреждены офисное здание, складские помещения и частный дом, пострадавших нет.
рф атаковала Киевскую область, повреждена инфраструктура Броварского района, в том числе офисное здание и склады, сообщили во вторник в Киевской ОВА, пишет УНН.
Враг не прекращает атак на Киевщину. Под ударом вражеских дронов — гражданская инфраструктура области. По состоянию на 7:30 в Броварском районе повреждены офисное здание, складские помещения и частный дом
Информации о пострадавших, как указано, не поступало.
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