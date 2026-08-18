Враг атаковал Киевскую область, есть повреждения складов

рф атаковала Киевскую область, повреждена инфраструктура Броварского района, в том числе офисное здание и склады, сообщили во вторник в Киевской ОВА, пишет УНН.

Враг не прекращает атак на Киевщину. Под ударом вражеских дронов — гражданская инфраструктура области. По состоянию на 7:30 в Броварском районе повреждены офисное здание, складские помещения и частный дом - сообщили в ОВА.

Информации о пострадавших, как указано, не поступало.

В Киевской области изменили движение поездов из-за угрозы на фоне атаки рф