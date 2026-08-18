В Киевской области изменили движение поездов из-за угрозы на фоне атаки рф
Киев • УНН
Из-за продолжительной угрозы для Киевской области «Укрзалізниця» внесла изменения в движение пригородных поездов. На направлении Фастов — Киев назначили альтернативные рейсы, движение восстановят после воздушной тревоги.
В Киевской области внесли изменения в движение пригородных поездов из-за продолжительной угрозы на фоне атаки рф, сообщили в "Укрзализныци" во вторник, пишет УНН.
Из-за продолжительной повышенной угрозы для Киевской области вносим оперативные изменения в движение пригородных поездов региона
Как сообщается, сегодня на направлении Фастов – Киев просят воспользоваться следующими утренними рейсами:
- №6006 и №6008 Фастов-1 – Киев-Пассажирский (вместо №7030 Фастов-1 – Киев-Пассажирский;
- №6005 и №6011 Киев-Пассажирский – Фастов-1 (вместо №7029 Киев-Пассажирский – Фастов-1).
"Движение пригородных поездов будет восстановлено после завершения воздушной тревоги", - говорится в сообщении.
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