В Киевской области изменили движение поездов из-за угрозы на фоне атаки рф

В Киевской области внесли изменения в движение пригородных поездов из-за продолжительной угрозы на фоне атаки рф, сообщили в "Укрзализныци" во вторник, пишет УНН.

Из-за продолжительной повышенной угрозы для Киевской области вносим оперативные изменения в движение пригородных поездов региона - указали в УЗ.

Как сообщается, сегодня на направлении Фастов – Киев просят воспользоваться следующими утренними рейсами:

№6006 и №6008 Фастов-1 – Киев-Пассажирский (вместо №7030 Фастов-1 – Киев-Пассажирский;

№6005 и №6011 Киев-Пассажирский – Фастов-1 (вместо №7029 Киев-Пассажирский – Фастов-1).

"Движение пригородных поездов будет восстановлено после завершения воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

111 из 147 вражеских дронов обезвредили ночью над Украиной