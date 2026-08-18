111 из 147 вражеских дронов обезвредили ночью над Украиной

россия ночью выпустила по Украине 147 дронов, из которых 111 были сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

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По данным ВС ВСУ, в ночь на 18 августа (с 18:00 17 августа) противник атаковал 147 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", а также дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Орёл, Миллерово, Приморско-Ахтарск — рф, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 силами противовоздушной обороны сбиты/подавлены 111 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания вражеских дронов в 19 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 3 локациях — сообщили в ВС ВСУ.

Атака вражеских БПЛА продолжается.

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