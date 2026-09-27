В Великобритании возле авиабазы Fairford задержали пятерых мужчин — Reuters

В воскресенье, 27 сентября, британская полиция арестовала пятерых мужчин возле американской авиабазы по подозрению в преступлениях, связанных со взрывчатыми веществами и терроризмом. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Президент США Дональд Трамп заявил, что подозреваемые намеревались причинить "значительный ущерб" и находились под следствием британских и американских органов власти.

Британские детективы по борьбе с терроризмом, возглавляющие расследование, сообщили, что полиция получила звонок о трех подозрительных транспортных средствах, которые, судя по всему, двигались в направлении авиабазы RAF Fairford на западе Англии рано утром в воскресенье.

Пятеро мужчин были задержаны вооруженными полицейскими, а впоследствии взяты под стражу по подозрению в подготовке террористического акта. Полиция заявила, что, по ее мнению, ситуация в настоящее время взята под контроль.

Полиция сообщила, что вокруг базы был установлен 400-метровый кордон, пока саперы осматривали фургоны. Жители 85 домов в соседней деревне были эвакуированы, а вооруженные полицейские патрулировали территорию.

Представитель ВВС США отказался обсуждать конкретные меры по защите войск. В то же время Россия отрицает осуществление гибридных атак на западные страны, в частности на Британию.

Напомним

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