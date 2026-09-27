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В Великобритании возле авиабазы Fairford задержали пятерых мужчин — Reuters

Киев • УНН

 • 4440 просмотра

Полиция задержала пятерых подозреваемых возле RAF Fairford из-за возможной подготовки теракта. Из 85 домов эвакуировали людей, территорию оцепили.

В Великобритании возле авиабазы Fairford задержали пятерых мужчин — Reuters

В воскресенье, 27 сентября, британская полиция арестовала пятерых мужчин возле американской авиабазы по подозрению в преступлениях, связанных со взрывчатыми веществами и терроризмом. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Президент США Дональд Трамп заявил, что подозреваемые намеревались причинить "значительный ущерб" и находились под следствием британских и американских органов власти.

Британские детективы по борьбе с терроризмом, возглавляющие расследование, сообщили, что полиция получила звонок о трех подозрительных транспортных средствах, которые, судя по всему, двигались в направлении авиабазы RAF Fairford на западе Англии рано утром в воскресенье.

Пятеро мужчин были задержаны вооруженными полицейскими, а впоследствии взяты под стражу по подозрению в подготовке террористического акта. Полиция заявила, что, по ее мнению, ситуация в настоящее время взята под контроль.

Полиция сообщила, что вокруг базы был установлен 400-метровый кордон, пока саперы осматривали фургоны. Жители 85 домов в соседней деревне были эвакуированы, а вооруженные полицейские патрулировали территорию.

Представитель ВВС США отказался обсуждать конкретные меры по защите войск. В то же время Россия отрицает осуществление гибридных атак на западные страны, в частности на Британию.

Напомним

Британские компании получат доступ к реальным данным с поля боя в Украине, которые используют для разработки новых моделей искусственного интеллекта для беспилотников.

Евгений Устименко

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Ольга Фреймут
российская пропаганда
Война в Украине
Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки
Reuters
Дональд Трамп
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Соединённые Штаты
Украина