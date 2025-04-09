русские военные в Сирии: занимаются мародерством и готовятся к эвакуации

Военные террористической страны в состоянии алкогольного опьянения занимаются мародерством во время подготовки к эвакуации с баз в Сирии. Ежедневно осуществляется 4-5 авиарейсов для вывоза техники, также задействованы корабли через порт Тартус.