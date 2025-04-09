Великобритания имеет все шансы принять женский чемпионат мира по футболу в 2035 году. Это будет первый чемпионат мира с 1966 года, который пройдет на Британских островах.
Ребекка Лоос заявила, что говорила правду об отношениях с Дэвидом Бекхэмом. По ее словам, она не единственная, с кем футболист изменял жене.
Велогонка Тур де Франс-2027 начнется в Эдинбурге, а первые три этапа пройдут в Шотландии, Англии и Уэльсе. Женский Тур де Франс также стартует из Британии в 2027 году.
В Великобритании пять человек отравились после употребления шоколадного десерта. Власти подозревают муссы и мороженое компании Cool Delight Desserts, три человека умерли.
Токсикологический отчет обнаружил высокий уровень алкоголя и наркотиков в крови Лиама Пейна. За несколько часов до смерти певец встречался с двумя проститутками в гостиничном номере.
Гасперини раскритиковал Лукмана за нереализованный пенальти в матче с «Брюгге», который привел к вылету из Лиги чемпионов. Игрок эмоционально отреагировал на критику тренера в соцсетях.
Ученые исследовали сотни человеческих костей, найденных в реке Темзе, которые датируются периодом от 4000 г. до н.э. до 1800 г. н.э. Большинство останков относится к бронзовому и железному векам, что может свидетельствовать о ритуальных практиках или насильственных конфликтах.
Молодежная сборная Украины попала в группу H квалификации Евро-2027 (U-21). Соперниками стали Хорватия, Венгрия, Турция и Литва.
Мелани Чисхолм в интервью Apple Music 1 выразила надежду на воссоединение Spice Girls для празднования 30-летия «Wannabe». Певица также рассказала о работе над новым сольным альбомом.
Илон Маск опубликовал карту с новым названием пролива между Англией и Францией - "Канал Джорджа Вашингтона". Предложение вызвало возмущение среди пользователей и европейских политиков.
18-летний Аксель Рудакубана приговорен к 52 годам заключения за убийство трех девочек в возрасте 6-9 лет в Саутпорте. Преступник, одержимый насилием, также признан виновным в производстве рицина и владении пособником Аль-Каиды.
Эрлинг Холанд продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2034 года. По новому соглашению норвежец будет получать 500 тысяч фунтов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком АПЛ.
Звезда театра и кино, жена Лоуренса Оливье умерла в возрасте 95 лет в своем доме в Сассексе. Обладательница двух «Золотых глобусов» и номинантка на «Оскар» имела 70-летнюю карьеру в искусстве.
Дэвид и Виктория Бекхэм посетили паб The Chequers в Оксфордшире, где встретили Джеральда Купера. Звездная пара выбрала непринужденный стиль для обеда в уютном заведении вблизи их поместья.
БЭБ разоблачила схему уклонения от налогов группой компаний холдинга GNT Group при перевалке пшеницы. На зерновом терминале «Олимпикс» продолжаются обыски, представители компаний активно противодействуют следователям.
Канадский музыкант Нил Янг подтвердил участие в качестве хедлайнера на фестивале Glastonbury 2025 после предыдущего отказа. Артист опроверг свои опасения относительно «корпоративного контроля» BBC над фестивалем.
Сильные снегопады и ледяной дождь парализовали транспортную систему Англии и Уэльса. Закрыты аэропорты Манчестера и Ливерпуля, температура упала до -11°C, ожидается до 40 см снега.
Уэйн Руни покинул пост главного тренера Плимут Аргайл по взаимному согласию после 7 месяцев работы. Под его руководством команда одержала лишь 4 победы в 23 матчах чемпионата.
Стивен Фрай получил рыцарское звание за благотворительную деятельность в сфере психического здоровья. Кэри Маллиган и Сара Ланкашир стали командорами Британской империи за вклад в драматическое искусство.
Защитник сборной Украины и «Борнмута» Илья Забарный стал «Игроком года» по версии УАФ. В голосовании он набрал 58% голосов, опередив Трубина (23,5%) и Мудрика (18,5%).
IFFHS признала Родри лучшим футболистом мира 2024 года, набрав 191 балл в голосовании. Испанский полузащитник «Манчестер Сити» опередил Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема.
Сборная Украины попала в группу D с Францией/Хорватией, Исландией и Азербайджаном в отборе на ЧМ-2026. Во время жеребьевки ФИФА продемонстрировала карту Украины без Крыма.
Военные террористической страны в состоянии алкогольного опьянения занимаются мародерством во время подготовки к эвакуации с баз в Сирии. Ежедневно осуществляется 4-5 авиарейсов для вывоза техники, также задействованы корабли через порт Тартус.
FIFPro представила символическую сборную 2024 года, в которую вошли 6 игроков "Реала" и 5 игроков "Манчестер Сити". Впервые с 2007 года в состав не попали Месси и Роналду.
Молодежная сборная Украины попала в группу В на Евро-2025, где встретится с Финляндией, Нидерландами и Данией. Первый матч команда проведет 12 июня против Дании в Прешеве.
Парламент Великобритании поддержал законопроект об эвтаназии для неизлечимо больных: 330 голосов " за " против 275. Документ предусматривает возможность ассистированного умирания для совершеннолетних пациентов со сроком жизни до 6 месяцев.
В Корнуолле тестируют роботов-собак с гамма-детекторами для оценки качества почвы на фермах. Устройства стоимостью 25 000 фунтов могут работать на сложной местности со скоростью до 5 м/с.
Шторм Берт принес в Британию 80% месячной нормы осадков и ветер до 132 км/ч. Стихия вызвала наводнения, гибель 5 человек, отмену авиарейсов и оставила тысячи домов без электричества.
Мощный шторм Берт принес месячную норму осадков за 48 часов на Британские острова. Стихия вызвала наводнения, гибель людей и оставила без света 60 тысяч потребителей в Ирландии.
В парке Оробье Вальтеллинези обнаружена окаменелая экосистема с отпечатками земноводных, рептилий и растений. Находка содержит следы пяти различных видов животных, живших в пермском периоде.