Red Bull оспорила в Индии запрет называть напитки "энергетическими" и не исключает финансовых потерь

$44.840.1351.140.01
ukenru
11:21 • 29708 просмотра
По центру Киева ударил вражеский дрон: в НАН произошёл пожар, по меньшей мере одна погибшая и есть пострадавшиеPhoto
10:55 • 25798 просмотра
Льготные цены на газ сохранятся фактически до конца отопительного сезона - чего ожидать дальше
09:27 • 24651 просмотра
Российский ВПК, нефтяные объекты и не только - Зеленский раскрыл географию новых поражений противникаVideo
Эксклюзив
09:18 • 43047 просмотра
Подделка медицинских документов: почему клиника Odrex не предоставила Департаменту Одесской ОВА историю болезни умершего пациента?
08:57 • 20855 просмотра
Каллас призвала страны ЕС передать Украине ПВО из запасов - какую схему предлагает с ракетами для Patriot
07:43 • 19174 просмотра
"Противник проспал настоящий удар": Третий армейский корпус заявил об освобождении еще 51 км² на Лиманском направленииVideo
Эксклюзив
07:17 • 41716 просмотра
Астропрогноз на 28 сентября - 4 октября: одна из самых напряжённых недель года, ретроградная Венера и важный период для Украины
28 сентября, 05:59 • 16079 просмотра
ЕС готовит "дорожные карты" вступления для Украины и ещё трёх стран - Politico
28 сентября, 04:58 • 20777 просмотра
ВСУ продвинулись сразу на нескольких направлениях и освободили ещё один населённый пункт — ISW
28 сентября, 04:35 • 19098 просмотра
В Киеве в результате ночной атаки РФ ранены 4 человека, среди пострадавших — подросткиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
3м/с
57%
759мм
Популярные новости
Нефть Brent подорожела до $105,70 после отказа Трампа от предложения Ирана относительно Ормузского пролива28 сентября, 03:34 • 5472 просмотра
Что празднуют 28 сентября в Украине и мире 28 сентября, 03:55 • 22753 просмотра
В Краснодарском крае после атаки дронов загорелась нефтебаза «Эдельвейс-95» — ASTRAPhotoVideo28 сентября, 04:31 • 21060 просмотра
"АТЕШ" заявил о тысячах потерь и случаях самоубийств в российской дивизии, наступающей в Запорожской области28 сентября, 04:46 • 28087 просмотра
Южная Корея требует от Украины объяснений из-за пленных из КНДР28 сентября, 05:43 • 27015 просмотра
публикации
Подделка медицинских документов: почему клиника Odrex не предоставила Департаменту Одесской ОВА историю болезни умершего пациента?
Эксклюзив
09:18 • 43086 просмотра
Астропрогноз на 28 сентября - 4 октября: одна из самых напряжённых недель года, ретроградная Венера и важный период для Украины
Эксклюзив
07:17 • 41750 просмотра
Лесные пожары в Европе становятся сложнее: как украинский авиаоператор работает в ГрецииPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 07:05 • 108841 просмотра
Яйца, сахар и мясо дорожают: как изменились цены на продукты в сентябре25 сентября, 18:32 • 126145 просмотра
В Киеве прощаются с Николаем Карпюком: бывший политзаключённый кремля погиб на Запорожском направленииPhoto25 сентября, 14:29 • 126879 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Виктор Орбан
Ирина Мудрая
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Брюссель
Днепр (город)
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Бывшая девушка сына Синди Кроуфорд впервые высказалась после его внезапной смерти в возрасте 27 лет28 сентября, 00:05 • 43534 просмотра
Последние дни Курта Кобейна вспомнили накануне вручения Nirvana награды MTV27 сентября, 23:06 • 42177 просмотра
Рианна показала ранее неизвестные фото дочери Роки в её первый день рожденияPhoto27 сентября, 22:05 • 39960 просмотра
В Лос-Анджелесе началась церемония MTV VMAs 202627 сентября, 21:01 • 39980 просмотра
Стали известны жуткие подробности гибели путиниста Сергея Соседова27 сентября, 02:06 • 51320 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Отопление
Ракетный комплекс "Панцирь"
MIM-104 Patriot
Социальная сеть

Red Bull оспорила в Индии запрет называть напитки "энергетическими" и не исключает финансовых потерь

Киев • УНН

 • 306 просмотра

Red Bull подала иск в Высокий суд Дели из-за запрета использовать название "энергетический напиток" без предупреждения. Компания заявила о рисках для инвестиций.

Red Bull оспорила в Индии запрет называть напитки "энергетическими" и не исключает финансовых потерь
REUTERS/Dado Ruvic

Австрийский производитель напитков Red Bull подал иск против индийского регулятора в сфере пищевых продуктов из-за запрета использовать определение "энергетический напиток" без предварительного уведомления; это решение, как указано в судебных документах, негативно влияет на текущие и запланированные инвестиции компании в Индии, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В июне Индия обязала производителей напитков с высоким содержанием кофеина, продаваемых как "энергетические напитки", прекратить использовать это определение. Власти отклонили попытки заблокировать это регуляторное вмешательство на стремительно растущем рынке, который, согласно прогнозам, к 2028 году достигнет объема в 1,6 миллиарда долларов.

Этот шаг вызвал конфликт, поскольку такие компании, как Pepsi, Red Bull, Monster Beverage и Reliance (принадлежащая миллиардеру Мукешу Амбани), опасались, что отказ от этой категории может навредить брендам, чей имидж строится на обещании мгновенного прилива энергии, а также негативно повлиять на продажи, сообщает Reuters.

Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фото26.02.26, 11:00 • 57618 просмотров

В рамках первого судебного иска против этого решения компания Red Bull 25 сентября обратилась в Высокий суд Дели. В исковом заявлении (которое не является публичным, но с которым ознакомилось агентство Reuters) утверждается, что были нарушены установленные процедуры, поскольку компанию не предупредили заранее.

Индийское подразделение Red Bull заявило, что "внезапный запрет" на использование этого определения — при отсутствии изменений в стандартах самого продукта — "создает значительную регуляторную неопределенность и негативно влияет" на текущие и запланированные коммерческие инвестиции компании.

Добавим

Энергетические напитки вызывают обеспокоенность органов здравоохранения многих стран мира в связи с рисками для здоровья потребителей из-за высокого содержания кофеина, сахара и таурина (аминокислоты). В частности, в Англии с апреля следующего года их продажа лицам младше 16 лет будет запрещена.

Антонина Туманова

Новости Мира
Дели
Индия
Англия