Red Bull оспорила в Индии запрет называть напитки "энергетическими" и не исключает финансовых потерь

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Австрийский производитель напитков Red Bull подал иск против индийского регулятора в сфере пищевых продуктов из-за запрета использовать определение "энергетический напиток" без предварительного уведомления; это решение, как указано в судебных документах, негативно влияет на текущие и запланированные инвестиции компании в Индии, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В июне Индия обязала производителей напитков с высоким содержанием кофеина, продаваемых как "энергетические напитки", прекратить использовать это определение. Власти отклонили попытки заблокировать это регуляторное вмешательство на стремительно растущем рынке, который, согласно прогнозам, к 2028 году достигнет объема в 1,6 миллиарда долларов.

Этот шаг вызвал конфликт, поскольку такие компании, как Pepsi, Red Bull, Monster Beverage и Reliance (принадлежащая миллиардеру Мукешу Амбани), опасались, что отказ от этой категории может навредить брендам, чей имидж строится на обещании мгновенного прилива энергии, а также негативно повлиять на продажи, сообщает Reuters.

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В рамках первого судебного иска против этого решения компания Red Bull 25 сентября обратилась в Высокий суд Дели. В исковом заявлении (которое не является публичным, но с которым ознакомилось агентство Reuters) утверждается, что были нарушены установленные процедуры, поскольку компанию не предупредили заранее.

Индийское подразделение Red Bull заявило, что "внезапный запрет" на использование этого определения — при отсутствии изменений в стандартах самого продукта — "создает значительную регуляторную неопределенность и негативно влияет" на текущие и запланированные коммерческие инвестиции компании.

Добавим

Энергетические напитки вызывают обеспокоенность органов здравоохранения многих стран мира в связи с рисками для здоровья потребителей из-за высокого содержания кофеина, сахара и таурина (аминокислоты). В частности, в Англии с апреля следующего года их продажа лицам младше 16 лет будет запрещена.