В Краснодарском крае после атаки дронов загорелась нефтебаза «Эдельвейс-95» — ASTRA

В ночь на 28 сентября в Краснодарском крае РФ после атаки беспилотников вспыхнул пожар на нефтебазе «Эдельвейс-95». Об этом сообщает ASTRA по результатам OSINT-анализа видео очевидцев, пишет УНН.

Детали

Жители станицы Новотитаровской сообщали о пролёте дронов и многочисленных взрывах, которые были слышны в районе железной дороги.

По геолокации опубликованных кадров ASTRA пришла к выводу, что пожар возник на территории нефтебазы краснодарской компании «Эдельвейс-95».

Что известно о нефтебазе

Предприятие занимается оптовыми поставками дизельного топлива и бензина АИ-92, АИ-95 и АИ-100. Общий объём нефтебазы составляет 4500 кубометров.

Компания также имеет собственную железнодорожную ветку для приёма и отгрузки топлива. По информации самой «Эдельвейс-95», она работает на топливном рынке около 30 лет и закупает нефтепродукты непосредственно у крупных российских НПЗ.

Официальной информации о масштабах пожара и возможных повреждениях нефтебазы пока нет.

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