У краснодарському краї після атаки дронів загорілася нафтобаза "Едельвейс-95" – ASTRA

У ніч проти 28 вересня у краснодарському краї рф після атаки безпілотників спалахнула пожежа на нафтобазі "Едельвейс-95". Про це повідомляє ASTRA за результатами OSINT-аналізу відео очевидців, пише УНН.

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Жителі станиці Новотитаровської повідомляли про проліт дронів та численні вибухи, які було чутно в районі залізниці.

За геолокацією оприлюднених кадрів ASTRA дійшла висновку, що пожежа виникла на території нафтобази краснодарської компанії "Едельвейс-95".

Що відомо про нафтобазу

Підприємство займається оптовими поставками дизельного пального та бензину АІ-92, АІ-95 і АІ-100. Загальний обсяг нафтобази становить 4500 кубометрів.

Компанія також має власну залізничну гілку для приймання та відвантаження пального. За інформацією самої "Едельвейс-95", вона працює на паливному ринку близько 30 років і закуповує нафтопродукти безпосередньо у великих російських НПЗ.

Офіційної інформації про масштаби пожежі та можливі пошкодження нафтобази наразі немає.

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