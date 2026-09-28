Стубб не бачить загрози нападу росії на Фінляндію і радить Європі "зберігати спокій та сходити в сауну"
Київ • УНН
Президент Фінляндії не бачить підстав для прямого нападу рф, але визнає її гібридну кампанію в Європі. Він закликав зберігати спокій.
Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що наразі не бачить фактичних підстав очікувати прямого нападу росії на його країну, попри попередження про можливе розширення російської агресії. Водночас він визнав, що москва вже веде гібридну кампанію проти Європи, повідомляє Fox News Digital, пише УНН.
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Стубб прокоментував заяву Президента України Володимира Зеленського, який попередив про високий ризик російських атак проти інших держав, що межують із росією або білоруссю.
Як головнокомандувач Фінляндії я маю всю відповідну інформацію, але просто не бачу для цього фактичних підстав
"Ми спокійні, бо ми готові"
Водночас фінський президент наголосив, що росія продовжує гібридну кампанію в Європі. Серед її проявів він назвав кібератаки, диверсії та пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі.
росія намагається залякати Європу, налякати нас і залізти нам у голови
Він закликав реагувати на це "холоднокровно, спокійно та зібрано", жартома додавши пораду "сходити в сауну та прийняти гарну ванну".
За словами Стубба, Фінляндія може дозволити собі таке ставлення, оскільки десятиліттями готувалася до потенційної загрози з боку росії.
Ми спокійні, бо ми готові
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