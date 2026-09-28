$44.9751.12
ukenru
23:56 • 282 перегляди
Стубб не бачить загрози нападу росії на Фінляндію і радить Європі "зберігати спокій та сходити в сауну"
22:56 • 4714 перегляди
The Guardian розповів про "пекло на землі" в окупованих Олешках, де закінчується їжа
21:56 • 11991 перегляди
Скандал між Україною та Південною Кореєю через полонених КНДР загострився: чому Сеул так жорстко відреагував
21:01 • 12461 перегляди
У Лос-Анджелесі стартувала церемонія MTV VMAs 2026
20:54 • 10939 перегляди
Грошей у бюджеті не вистачає на все: Корецький розповів, які виплати фінансуватимуть у першу чергу, а які затримаютьVideo
20:02 • 11609 перегляди
кремль пригрозив "небезпечними наслідками", якщо Україна отримає Starlink для ударів углиб росії
18:29 • 15919 перегляди
Александар Вучич оголосив про відставку з посади президента Сербії
27 вересня, 16:46 • 19005 перегляди
У Британії біля авіабази Fairford затримали п’ятьох чоловіків - Reuters
27 вересня, 12:54 • 24129 перегляди
Без їжі, води та можливості виїхати: росіяни тримають в Олешках близько двох тисяч людей - ПрокудінVideo
27 вересня, 10:32 • 26725 перегляди
У Києві через ворожу атаку пошкоджено головний офіс "Київстару" - що кажуть у компанії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
1.6м/с
77%
757мм
Популярнi новини
російські війська знищили склад Kärcher у Києві27 вересня, 15:04 • 10009 перегляди
Поранений у монастирі польський священник пробачив нападника-українця27 вересня, 15:25 • 11295 перегляди
США розглядають можливість військової операції на Кубі протягом найближчих місяців - CBS27 вересня, 15:40 • 16517 перегляди
Соломія Вітвицька у 46 років стала мамою і показала фото синаPhoto27 вересня, 16:13 • 6542 перегляди
У Подільському районі Києва вибухова хвиля пошкодила вікна, 9 постраждало19:08 • 5098 перегляди
Публікації
Лісові пожежі в Європі стають складнішими: як український авіаоператор працює у ГреціїPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 07:05 • 69746 перегляди
Яйця, цукор та м’ясо дорожчають: як змінилися ціни на продукти у вересні25 вересня, 18:32 • 86209 перегляди
У Києві прощаються з Миколою Карпюком: колишній політв’язень кремля загинув на Запорізькому напрямкуPhoto25 вересня, 14:29 • 88540 перегляди
Паливний запас без ризику - як правильно, де та у чому зберігати бензин і дизель 25 вересня, 13:50 • 78272 перегляди
Прогнозуватиме дії противника - що відомо про ШІ-платформу SPECTR, яку тестують українські бойові підрозділи25 вересня, 12:34 • 75797 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Музикант
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Херсонська область
Польща
Реклама
УНН Lite
Останні дні Курта Кобейна згадали напередодні вручення Nirvana нагороди MTV23:06 • 850 перегляди
Ріанна показала раніше невідомі фото доньки Рокі на її перший день народженняPhoto22:05 • 2632 перегляди
У Лос-Анджелесі стартувала церемонія MTV VMAs 202621:01 • 12461 перегляди
Стали відомі моторошні деталі загибелі путініста сергія сосєдова27 вересня, 02:06 • 27798 перегляди
Чоловік Лани Дель Рей показав рідкісні фото з їхнього весілля у другу річницю шлюбуPhoto27 вересня, 00:07 • 27955 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Опалення
The Guardian
Financial Times
Starlink

Стубб не бачить загрози нападу росії на Фінляндію і радить Європі "зберігати спокій та сходити в сауну"

Київ • УНН

 • 284 перегляди

Президент Фінляндії не бачить підстав для прямого нападу рф, але визнає її гібридну кампанію в Європі. Він закликав зберігати спокій.

Стубб не бачить загрози нападу росії на Фінляндію і радить Європі "зберігати спокій та сходити в сауну"

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що наразі не бачить фактичних підстав очікувати прямого нападу росії на його країну, попри попередження про можливе розширення російської агресії. Водночас він визнав, що москва вже веде гібридну кампанію проти Європи, повідомляє Fox News Digital, пише УНН.

Деталі

Стубб прокоментував заяву Президента України Володимира Зеленського, який попередив про високий ризик російських атак проти інших держав, що межують із росією або білоруссю.

Як головнокомандувач Фінляндії я маю всю відповідну інформацію, але просто не бачу для цього фактичних підстав

– сказав Стубб про можливість прямого нападу на Фінляндію.

"Ми спокійні, бо ми готові"

Водночас фінський президент наголосив, що росія продовжує гібридну кампанію в Європі. Серед її проявів він назвав кібератаки, диверсії та пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі.

росія намагається залякати Європу, налякати нас і залізти нам у голови

– заявив Стубб.

Він закликав реагувати на це "холоднокровно, спокійно та зібрано", жартома додавши пораду "сходити в сауну та прийняти гарну ванну".

За словами Стубба, Фінляндія може дозволити собі таке ставлення, оскільки десятиліттями готувалася до потенційної загрози з боку росії.

Ми спокійні, бо ми готові

– підсумував президент.

Президент Фінляндії попросив Ілона Маска розширити Starlink для України25.09.26, 12:14 • 4350 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Кібератака
Війна в Україні
Білорусь
Fox News
Александр Стубб
Фінляндія
Володимир Зеленський
Україна