Президент Фінляндії попросив Ілона Маска розширити Starlink для України

Президент Фінляндії Александр Стубб благав Ілона Маска розширити покриття Starlink, щоб допомогти Україні уражати російські пускові установки балістичних ракет. Про це повідомляє видання Reuters, передає УНН.

За інформацією видання, Александр Стубб заявив, що Україна потребує додаткових можливостей для протидії російським балістичним ракетам.

Ось чому... я благаю, щоб Ілон Маск надав українцям можливість використовувати Starlink у районах, де є пускові установки балістичних ракет, або на окупованій території України, або в Росії, для стратегічних цілей, бо це врятувало б життя

Використання росією балістичних ракет цього літа досягло рекордних рівнів. Як пише видання, тільки "українські системи ППО Patriot здатні перехоплювати такі ракети, але боєприпаси сильно виснажені, і незрозуміло, звідки можуть взятися нові".

За наявними даними, Starlink працює в Україні з 2022 року. Супутниковий інтернет використовують, зокрема, для бойового зв’язку та керування безпілотниками. На території росії Starlink не працює.

Також, забігаючи напередодні зими, Стубб сказав, що Україні потрібні три речі.

Перше - це протиповітряна оборона, і навіть Starlink був би певною мірою гарною протиповітряною обороною там. А друге - це енергетичні установки на зиму. Третє – це гроші. Тож це те, над чим ми працюємо. Ми працюємо над підготовкою зимового пакету, бо я не бачу кінця війни до зими