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Президент Финляндии попросил Илона Маска расширить Starlink для Украины

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Александр Стубб призвал Илона Маска расширить Starlink для ударов по российским ракетным установкам. Он также назвал потребности Украины на зиму.

Президент Финляндии попросил Илона Маска расширить Starlink для Украины

Президент Финляндии Александр Стубб умолял Илона Маска расширить покрытие Starlink, чтобы помочь Украине поражать российские пусковые установки баллистических ракет. Об этом сообщает издание Reuters, передает УНН.

Детали

По информации издания, Александр Стубб заявил, что Украине нужны дополнительные возможности для противодействия российским баллистическим ракетам.

Вот почему... я умоляю, чтобы Илон Маск предоставил украинцам возможность использовать Starlink в районах, где находятся пусковые установки баллистических ракет, либо на оккупированной территории Украины, либо в России, для стратегических целей, потому что это спасло бы жизни

- сказал Александр Стубб.

Использование Россией баллистических ракет этим летом достигло рекордных уровней. Как пишет издание, только "украинские системы ПВО Patriot способны перехватывать такие ракеты, но боеприпасы сильно истощены, и неизвестно, откуда могут взяться новые".

По имеющимся данным, Starlink работает в Украине с 2022 года. Спутниковый интернет используют, в частности, для боевой связи и управления беспилотниками. На территории России Starlink не работает.

Также, забегая вперед, накануне зимы Стубб сказал, что Украине нужны три вещи.

Первое — это противовоздушная оборона, и даже Starlink в определенной степени был бы хорошей противовоздушной обороной там. А второе — это энергетические установки на зиму. Третье — это деньги. Поэтому именно над этим мы работаем. Мы работаем над подготовкой зимнего пакета, потому что я не вижу конца войны до зимы

- подчеркнул Стубб.

По информации издания, Стубб также заявил, что мирные переговоры между Россией и Украиной при участии США являются позитивным шагом.

Я по-прежнему считаю, что самым простым решением было бы объявить безусловное прекращение огня, по сути, прекратить убийства, как президент Трамп повторил в своей речи на Генеральной Ассамблее ООН

- сказал президент Финляндии.

Напомним

Зеленский и Трамп обсудили использование Starlink для ударов по целям в России. Трамп посоветовал согласовать это с Илоном Маском.

Алла Киосак

Война в УкраинеНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Генеральная Ассамблея ООН
Старлинк
Александр Стабб
Reuters
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Илон Маск
Финляндия
Украина