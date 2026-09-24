$44.860.0751.190.15
ukenru
19:42 • 5458 просмотра
Украина получила планы рф по зимним ударам по энергетике, террористы рассчитали количество оружия для каждого объекта — Шмыгаль
18:59 • 10021 просмотра
Украинец, устроивший жестокое нападение в Польше, в настоящее время находится в психиатрической больнице — посол
17:19 • 14346 просмотра
Пашинский заключил соглашение с ВАКС и обязался выплатить более 1 млрд гривен в пользу Сил обороны
16:39 • 15727 просмотра
НАТО усиливает обмен разведданными из-за угрозы со стороны России
15:29 • 14313 просмотра
США предложили Украине и России энергетическое перемирие и встречу — Зеленский
15:01 • 15607 просмотра
Трамп вместе с супругой встретил кортеж Си возле Белого дома и сразу заявил о "большой дружбе"PhotoVideo
24 сентября, 13:53 • 19015 просмотра
Цена на нефть выросла на 2%, дизельное топливо в Европе бьёт рекорды
24 сентября, 13:33 • 14558 просмотра
В Украине сохранили доплату учителям прифронтовых территорий — сколько будут получать педагоги
Эксклюзив
24 сентября, 12:41 • 29439 просмотра
Минфин подтвердил, что прорабатывает вопрос налогообложения авиализинга
24 сентября, 10:29 • 26952 просмотра
ЕС одобрил Украине почти €3 млрд после выполнения 10 шагов по реформам
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2м/с
84%
750мм
Популярные новости
Украинца задержали за резню в монастыре в Польше: есть погибший и раненыеVideo24 сентября, 11:07 • 5038 просмотра
Российские дроны атаковали Буковину - целями стали энергетика и пункты пропуска24 сентября, 11:32 • 12657 просмотра
рф хочет провести операцию, аналогичную украинской "Паутины", против трех стран Европы - СМИ24 сентября, 12:30 • 23261 просмотра
Gucci продаёт новые модели роскошных кроссовок с маркировкой "Made in China" — сколько они стоят и почему их критикуют24 сентября, 14:08 • 11917 просмотра
6-летняя девочка установила мировой рекорд по сборке кубика РубикаVideo24 сентября, 14:19 • 14274 просмотра
публикации
Минфин подтвердил, что прорабатывает вопрос налогообложения авиализинга
Эксклюзив
24 сентября, 12:41 • 29432 просмотра
рф хочет провести операцию, аналогичную украинской "Паутины", против трех стран Европы - СМИ24 сентября, 12:30 • 23345 просмотра
Имеет ли украинское оружие преимущество над западным и при чём здесь battle-proof?Photo24 сентября, 10:30 • 31042 просмотра
Дорогие байки и сотни тысяч от частных клиник: что скрывают декларации ректора НМУ Кучина24 сентября, 09:32 • 34445 просмотра
Топ-5 простых рецептов осеннего печеньяPhoto24 сентября, 06:25 • 43873 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Белый дом
Европа
Реклама
УНН Lite
Усик кардинально сменил имидж перед годовщиной свадьбыVideo20:00 • 1204 просмотра
Мне нужен был полузащитник, хорошо развитый физически, — Мальдера о вызове дебютанта Варфоломеева17:41 • 3980 просмотра
6-летняя девочка установила мировой рекорд по сборке кубика РубикаVideo24 сентября, 14:19 • 14353 просмотра
Gucci продаёт новые модели роскошных кроссовок с маркировкой "Made in China" — сколько они стоят и почему их критикуют24 сентября, 14:08 • 11996 просмотра
Ким Кардашьян показала свои знаменитые изгибы в розовом бикини и отдых с ХэмилтономPhoto23 сентября, 14:01 • 44762 просмотра
Актуальное
Отопление
Беспилотный летательный аппарат
MIM-104 Patriot
BFM TV
Фильм

Украина получила планы рф по зимним ударам по энергетике, террористы рассчитали количество оружия для каждого объекта — Шмыгаль

Киев • УНН

 • 5462 просмотра

Украинские спецслужбы получили документы рф о зимних ударах по тепло-, водоснабжению и генерации. Для Киева, Одессы и Харькова подготовили отдельные планы.

Украина получила планы рф по зимним ударам по энергетике, террористы рассчитали количество оружия для каждого объекта — Шмыгаль
Денис Шмыгаль

Украинские спецслужбы узнали о планах рф относительно зимней кампании ударов по энергетике. Об этом в эфире телемарафона сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, передает УНН.

На прошлой неделе мы получили от наших спецслужб материалы, которые они добыли от российской стороны. Стратегия действий российских террористов на эту зиму поразила партнеров, как и нас, своим цинизмом и холодным террористическим расчетом, как уничтожать нашу энергетику 

- сказал Шмыгаль.

По его словам, речь идет о комплексном уничтожении энергетики — поставок тепла, воды, водоотведения, генерации.

Два больших документа, где все расчеты. Очень холодно, четко прописанные, с таблицами, с количеством оружия на каждый объект, чтобы его уничтожить, видами оружия — от баллистических ракет до обычных дронов. Все подсчитано. Наряды на каждый объект расписаны, мы понимаем, как они будут действовать

- добавил Шмыгаль. 

Он добавил, что к зиме враг готовится очень основательно, но и Украина готовится очень основательно, чтобы себя защитить.

"Зима легкой не будет, но она не будет тяжелее, чем предыдущая зима... Мы готовимся и будем готовы", — добавил Шмыгаль.

По его словам, для Киева, Одессы и Харькова россия подготовила отдельные планы атак.

Антонина Туманова

Война в Украине
Взрывы
Тарифы
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Украина
Денис Шмыгаль
Беспилотный летательный аппарат
Одесса
Киев
Харьков