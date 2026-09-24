Украина получила планы рф по зимним ударам по энергетике, террористы рассчитали количество оружия для каждого объекта — Шмыгаль

Денис Шмыгаль

Украинские спецслужбы узнали о планах рф относительно зимней кампании ударов по энергетике. Об этом в эфире телемарафона сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, передает УНН.

На прошлой неделе мы получили от наших спецслужб материалы, которые они добыли от российской стороны. Стратегия действий российских террористов на эту зиму поразила партнеров, как и нас, своим цинизмом и холодным террористическим расчетом, как уничтожать нашу энергетику - сказал Шмыгаль.

По его словам, речь идет о комплексном уничтожении энергетики — поставок тепла, воды, водоотведения, генерации.

Два больших документа, где все расчеты. Очень холодно, четко прописанные, с таблицами, с количеством оружия на каждый объект, чтобы его уничтожить, видами оружия — от баллистических ракет до обычных дронов. Все подсчитано. Наряды на каждый объект расписаны, мы понимаем, как они будут действовать - добавил Шмыгаль.

Он добавил, что к зиме враг готовится очень основательно, но и Украина готовится очень основательно, чтобы себя защитить.

"Зима легкой не будет, но она не будет тяжелее, чем предыдущая зима... Мы готовимся и будем готовы", — добавил Шмыгаль.

По его словам, для Киева, Одессы и Харькова россия подготовила отдельные планы атак.