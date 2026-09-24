В Украине сохранили доплату учителям прифронтовых территорий — сколько будут получать педагоги

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Кабинет министров сохранил отдельную ежемесячную доплату в размере 2 600 гривен для учителей на прифронтовых территориях, которые работают очно или в смешанном формате. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.

Несмотря на ограниченный финансовый ресурс, правительство сохранило отдельную ежемесячную доплату в размере 2 600 гривен для учителей на прифронтовых территориях, которые работают очно или в смешанном формате. Она предусмотрена для 23,6 тыс. учителей в 614 школах - написал Корецкий.

Он отметил, что для этих целей правительство перераспределило дополнительные средства, которые позволят провести полный расчет за фактически отработанное время в прошлом учебном году в громадах, где сохранилась потребность в финансировании, и обеспечить ее выплату до конца года.

Дополнение

В соответствии с постановлением правительства №1078, с 1 сентября и до конца календарного года, в котором прекращено или отменено военное положение, учителя на прифронтовых территориях получают доплату за работу в неблагоприятных условиях труда.

Это касается учителей, работающих в отдельных районах Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей.

Как сообщили в МОН, правительство перераспределило 731,1 млн грн на эту потребность.

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