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В Украине сохранили доплату учителям прифронтовых территорий — сколько будут получать педагоги

Киев • УНН

 • 1858 просмотра

Правительство сохранило ежемесячную доплату в размере 2 600 грн для 23,6 тысячи учителей в 614 школах. На выплаты перераспределили 731,1 млн грн.

В Украине сохранили доплату учителям прифронтовых территорий — сколько будут получать педагоги
Фото Depositphotos

Кабинет министров сохранил отдельную ежемесячную доплату в размере 2 600 гривен для учителей на прифронтовых территориях, которые работают очно или в смешанном формате. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН

Несмотря на ограниченный финансовый ресурс, правительство сохранило отдельную ежемесячную доплату в размере 2 600 гривен для учителей на прифронтовых территориях, которые работают очно или в смешанном формате. Она предусмотрена для 23,6 тыс. учителей в 614 школах 

- написал Корецкий. 

Он отметил, что для этих целей правительство перераспределило дополнительные средства, которые позволят провести полный расчет за фактически отработанное время в прошлом учебном году в громадах, где сохранилась потребность в финансировании, и обеспечить ее выплату до конца года.

Дополнение

В соответствии с постановлением правительства №1078, с 1 сентября и до конца календарного года, в котором прекращено или отменено военное положение, учителя на прифронтовых территориях получают доплату за работу в неблагоприятных условиях труда. 

Это касается учителей, работающих в отдельных районах Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей. 

Как сообщили в МОН, правительство перераспределило 731,1 млн грн на эту потребность. 

В Украине до конца года планируют построить около 200 подземных школ — Корецкий18.08.26, 22:34 • 6751 просмотр

Павел Башинский

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