Северный поток — 2

Зеленский подчеркнул необходимость в ракетах Taurus. Мерц заявил о закупке украинских дальнобойных систем без ограничений по РФ и усилиях против Nord Stream-2.
ФРГ выделит 5 млрд евро на военную помощь Украине. Подписано соглашение о финансировании вооружений большой дальности,
произведенных в Украине, и контракт относительно ОПК.
Канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия продолжит военную поддержку Украины и профинансирует значительную часть Starlink. Зеленский и Мерц обсудили ПВО, производство оружия и санкции против рф.
Министры обороны обеих стран подпишут соглашение о приобретении украинских дальнобойных систем. Украина сможет использовать их без
ограничений по целям на территории рф.
Фридрих Мерц заявил, что Германия сделает все возможное, чтобы газопровод Nord Stream-2 не заработал. Также будет усилено давление
на россию для ослабления ее военной машины.