Сибига назвал опасными предложения о возобновлении продажи российского газа Европе

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал ошибочными и опасными предложения о возобновлении продажи российского газа в Европу. Он подчеркнул, что Москва использует энергоресурсы как инструмент давления, а возвращение к сотрудничеству с Россией может угрожать европейской безопасности. Об этом он написал в соцсети X, пишет УНН.

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"Для Москвы энергетика — это оружие, а не бизнес. Этот урок пришлось усвоить дорогой ценой", — отметил глава МИД.

Сибига напомнил, что в 2019 году решение президента США Дональда Трампа остановить строительство газопровода "Северный поток-2" стало важным вкладом в безопасность Европы. В свою очередь, разрешение на возобновление строительства в 2021 году он назвал одной из самых серьезных стратегических ошибок.

По словам министра, возможность транспортировать российский газ в обход Украины способствовала решению российского диктатора Владимира Путина начать полномасштабное вторжение.

"Прошлые ошибки нельзя ни забывать, ни повторять. Эти стратегические просчеты не принесли ни большего благосостояния, ни безопасности — только войну, потрясения и кризис", — написал Сибига.

Он также подчеркнул, что завершить войну не удастся благодаря уступкам, деловым соглашениям или лести.

"Ее можно завершить только силой и лишив режим Путина ресурсов для ее продолжения", — подытожил глава МИД.

Трамп предлагает Украине восстановить транзит газа из РФ в Европу в рамках «мирного соглашения» — NYT