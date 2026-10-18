Трамп предлагает Украине восстановить транзит газа из РФ в Европу в рамках «мирного соглашения» — NYT

Администрация президента США Дональда Трампа предлагает Украине возобновить транзит российского газа в Европу в рамках мирного соглашения. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на "людей, знакомых с переговорами", информирует УНН.

Детали

Отмечается, что посланники Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф выдвинули эту идею на переговорах с украинскими и европейскими чиновниками, в частности с Президентом Владимиром Зеленским в Киеве в прошлом месяце.

Американцы утверждают, что, чтобы побудить Россию прекратить войну, ... Украине следует рассмотреть возможность возобновления работы трубопроводов, по которым ранее транспортировался российский природный газ в Европу - говорится в статье.

Указывается, что это предложение "перевернет многолетнюю американскую энергетическую политику с ног на голову". При этом европейские чиновники, участвовавшие в переговорах, негативно отнеслись к этой идее, которая "сведет на нет многолетние усилия Европейского союза, поддерживаемые Вашингтоном, по избавлению от российского газа".

Но представители Трампа рассматривают экспорт российского газа как потенциальную часть мирного урегулирования, учитывая доходы, которые будет получать Украина, а также то, что они считают неизбежным желанием европейских избирателей получить более дешевую энергию - цитирует издание свои источники.

Издание добавляет, что Украина прекратила транзит российского газа в январе 2025 года и потеряла около 1 млрд долларов в год за транзит. Евросоюз пообещал полностью отказаться от российского газа к следующему году. В прошлом году доля России в импорте газа ЕС составила 13%, тогда как в 2021 году достигала 45%.

Напомним

По информации Reuters, высокопоставленные представители России и США, в частности специальный посланник США Джаред Кушнер, провели переговоры по привлечению американского инвестора к газопроводам Nord Stream ("Северный поток"), по которым до вторжения РФ в Украину газ поставлялся в Германию.

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