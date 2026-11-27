Канцлер Германии Фридрих Мерц похвалил президента США Дональда Трампа за обращение к главе кремля владимиру путину. Об этом УНН пишет со ссылкой на Der Spiegel.

Детали

"Похвала президенту США Дональду Трампу со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца за время его пребывания на посту была редкостью. Однако на полях саммита ЕС в Брюсселе Мерц вновь выразил слова благодарности в адрес президента США", — отмечается в публикации.

"Я был рад видеть, что президент Трамп сегодня обратился к россии и призвал путина прекратить боевые действия. Хорошо, что он это делает. Он занимает четкую позицию, которую мы все разделяем", — сказал Мерц.

По его словам, Трамп призвал путина прекратить всю "военную агрессию" в Европе. На своей онлайн-платформе Truth Social президент США прокомментировал встречу с путиным в Китае на прошлой неделе.

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Мерц также указал, что участники Коалиции желающих согласились с тем, что Украине потребуются долгосрочные гарантии безопасности после заключения мирного соглашения. Речь идет о "гарантиях безопасности, подобных статье 5", сказал Мерц, имея в виду пункт о взаимной обороне договора НАТО.

"Мы в Коалиции желающих также согласны с американцами в этом вопросе", — добавил он. Однако конкретные детали этих гарантий остаются неясными, отмечает издание.

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