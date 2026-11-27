Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц похвалив президента США Дональда Трампа за звернення до глави кремля володимира путіна. Про це УНН пише з посиланням на Der Spiegel.

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"Похвала президенту США Дональду Трампу з боку канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за час його перебування на посаді була рідкістю. Однак на полях саміту ЄС у Брюсселі Мерц вкотре висловив слова вдячності на адресу президента США", - зауважується у публікації.

"Я був радий бачити, що президент Трамп сьогодні звернувся до росії та закликав путіна припинити бойові дії. Добре, що він це робить. Він займає чітку позицію, яку ми всі поділяємо", - сказав Мерц.

За його словами, Трамп закликав путіна припинити всю "військову агресію" в Європі. На своїй онлайн-платформі Truth Social президент США прокоментував зустріч з путіним у Китаї минулого тижня.

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Мерц також вказав, що учасники Коаліції охочих погодилися з тим, що Україні будуть потрібні довгострокові гарантії безпеки після укладання мирної угоди. Ідеться про "гарантії безпеки, подібні до статті 5", сказав Мерц, маючи на увазі пункт про взаємну оборону договору НАТО.

"Ми в Коаліції охочих також згодні з американцями в цьому питанні", - додав він. Однак, конкретні деталі цих гарантій залишаються неясними, зазначає видання.

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