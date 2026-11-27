Мерц похвалив Трампа за "чітку позицію" у зверненні до путіна щодо війни
Київ • УНН
Канцлер Німеччини підтримав заклик Трампа до путіна припинити бойові дії. Коаліція охочих погодилася на довгострокові гарантії безпеки для України.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц похвалив президента США Дональда Трампа за звернення до глави кремля володимира путіна. Про це УНН пише з посиланням на Der Spiegel.
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"Похвала президенту США Дональду Трампу з боку канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за час його перебування на посаді була рідкістю. Однак на полях саміту ЄС у Брюсселі Мерц вкотре висловив слова вдячності на адресу президента США", - зауважується у публікації.
"Я був радий бачити, що президент Трамп сьогодні звернувся до росії та закликав путіна припинити бойові дії. Добре, що він це робить. Він займає чітку позицію, яку ми всі поділяємо", - сказав Мерц.
За його словами, Трамп закликав путіна припинити всю "військову агресію" в Європі. На своїй онлайн-платформі Truth Social президент США прокоментував зустріч з путіним у Китаї минулого тижня.
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Мерц також вказав, що учасники Коаліції охочих погодилися з тим, що Україні будуть потрібні довгострокові гарантії безпеки після укладання мирної угоди. Ідеться про "гарантії безпеки, подібні до статті 5", сказав Мерц, маючи на увазі пункт про взаємну оборону договору НАТО.
"Ми в Коаліції охочих також згодні з американцями в цьому питанні", - додав він. Однак, конкретні деталі цих гарантій залишаються неясними, зазначає видання.
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