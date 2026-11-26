Украинский рынок корпоративных облигаций демонстрирует стремительный рост. За январь–август 2026 года бизнес зарегистрировал закрытые выпуски таких ценных бумаг примерно на 19 млрд грн, что в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отдельные компании предлагают инвесторам доходность свыше 20% годовых, а минимальная сумма вложений в некоторых случаях составляет всего тысячу гривен. Однако из-за особенностей налогообложения и повышенных рисков корпоративные облигации не всегда выгоднее государственных ценных бумаг.

УНН разобрался, как работает этот инвестиционный инструмент, сколько на нем можно заработать и что необходимо учитывать перед приобретением облигаций.

Украинский бизнес активнее привлекает деньги через облигации

После нескольких лет ограниченной активности рынок корпоративных облигаций в Украине начал демонстрировать заметное оживление. Этот инструмент позволяет предприятиям привлекать финансирование для развития бизнеса, пополнения оборотных средств, реализации инвестиционных проектов и рефинансирования долговых обязательств.

Согласно отчету Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), в 2024 году объем зарегистрированных гривневых выпусков корпоративных облигаций составил 5,08 млрд грн. Кроме того, по данным инвестиционного портала InVenture, в 2025 году объем зарегистрированных выпусков составил около 4,7 млрд грн, тогда как только за январь–август 2026 года объем закрытых выпусков достиг 19 млрд грн.

Выросла и активность торгов корпоративными облигациями. Если за весь 2025 год их объем составлял около 8 млрд грн, то за первые восемь месяцев 2026 года — 12,3 млрд грн.

Несмотря на это, корпоративные облигации остаются относительно небольшим сегментом украинского рынка капитала. На них приходится около 1,2% объема торгов ценными бумагами, тогда как на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) — около 80%. Кроме того, увеличение объемов зарегистрированных выпусков не тождественно аналогичному росту инвестиций среди украинцев. Значительная часть корпоративных облигаций размещается среди ограниченного круга инвесторов, в частности банков, финансовых компаний и инвестиционных фондов.

Что такое корпоративные облигации и как они работают

Корпоративные облигации — это долговые ценные бумаги, которые выпускают предприятия для привлечения финансирования. Покупая облигацию, инвестор одалживает компании деньги на определенный срок. Взамен предприятие берет на себя обязательство вернуть номинальную стоимость ценной бумаги и выплатить предусмотренный условиями выпуска доход. В отличие от владельца акций, владелец облигаций не получает долю в бизнесе и не участвует в управлении компанией. Он — лишь кредитор определенного предприятия или компании.

Номинальная стоимость облигации определяет сумму основного долга, купонная ставка — размер процентных выплат, а доходность к погашению учитывает также цену приобретения бумаги и будущие платежи.

Облигации могут быть гривневыми или валютными, с фиксированной или переменной процентной ставкой, обеспеченными залогом или необеспеченными. В последнем случае возврат средств зависит прежде всего от финансовой состоятельности эмитента.

Почему корпоративные облигации становятся привлекательнее для украинцев

В первую очередь дело в потенциально более высокой доходности по сравнению с банковскими депозитами. В условиях инфляции и экономической неопределенности этот инструмент позволяет расширить возможности для сохранения сбережений. Развитию розничного сегмента также способствует цифровизация финансовых услуг. Отдельные выпуски облигаций сегодня можно приобрести через мобильные приложения, а для начала инвестирования достаточно относительно небольшой суммы, которую можно перевести с обычной банковской карты.

Кроме того, корпоративные облигации дают возможность диверсифицировать инвестиционный портфель, распределяя сбережения между различными эмитентами и финансовыми инструментами.

Для бизнеса же выпуск облигаций — хорошая альтернатива банковскому кредитованию, а для предприятий, получающих валютную выручку, — также возможность привлекать валютное финансирование на внутреннем рынке.

Какие компании предлагают украинцам корпоративные облигации

Один из наиболее заметных игроков розничного сегмента на украинском рынке — компания NovaPay. С 2 ноября 2026 года она повысила максимальную доходность по новым инвестициям в корпоративные облигации до 18,75% годовых. Эмитентом ценных бумаг здесь выступает ООО "НоваПей Кредит". Минимальная сумма вложений составляет 1 тыс. грн, сроки инвестирования — от одного до 12 месяцев. Максимальная ставка доступна при вложениях на девять и 12 месяцев. Досрочное погашение не предусмотрено.

По состоянию на октябрь 2026 года корпоративные облигации NovaPay уже приобрели более 8500 тысяч украинцев, а совокупный объем продаж превысил 5,1 млрд грн.

Также желающим инвестировать в корпоративные облигации стоит обратить внимание на финансовую компанию Activitis. В октябре она выпустила трехлетние облигации на 2 млрд грн со ставкой 18,5% годовых в течение первого года. В ходе первичного размещения удалось привлечь около 350 млн грн. Номинал одной облигации составляет 1 тыс. грн, купонный доход выплачивается ежеквартально. Компания также предусмотрела механизм досрочного выкупа от 100 облигаций на условиях оферты.

В свою очередь, инвестиционная платформа ICU Trade предлагает облигации ООО "Потребительский центр", работающего под торговой маркой "ШвидкоГроші", с заявленной доходностью к погашению 21,5%. Также на платформе представлены ценные бумаги лизинговой компании ULF-Finance.

Валютные корпоративные облигации: новые возможности и ограниченный спрос

Отдельным событием для украинского рынка капитала стала регистрация в начале ноября публичного выпуска долларовых корпоративных облигаций компании "Кернел-Трейд" на 50 млн долларов. Номинал одной ценной бумаги составляет 1 тыс. долларов. В течение первых полутора лет купонная ставка составит 5,75% годовых, после чего ее могут пересмотреть в пределах от 2% до 10%. Выплата процентов предусмотрена ежеквартально, погашение — в ноябре 2029 года.

Во время первичного размещения на фондовой бирже ПФТС компании удалось продать облигации лишь на 10,04 млн долларов, или около 20% от запланированного объема. Почти вся сумма пришлась на одну сделку. Это свидетельствует о том, что увеличение предложения корпоративных облигаций пока не всегда сопровождается соответствующим спросом.

Также подчеркнем, что эти облигации выпустили без залога. А возможность осуществлять выплаты в иностранной валюте здесь будет зависеть от действующих на момент расчетов валютных ограничений.

Корпоративные облигации, депозиты или ОВГЗ: во что выгоднее вкладывать деньги в Украине

Согласно данным украинского индекса ставок по депозитам физических лиц (UIRD), по состоянию на 24 ноября 2026 года ставка по годовым гривневым вкладам составляла 14,23%. А по результатам аукциона Министерства финансов 24 ноября средневзвешенная доходность гривневых ОВГЗ составила 15,06% и 16,46% годовых в зависимости от срока погашения.

На первый взгляд, корпоративные облигации со ставками 18–21% годовых выглядят более привлекательными. Однако важную роль в определении конечной прибыли играет налогообложение. Доходы физических лиц по банковским депозитам и корпоративным облигациям по общему правилу облагаются 18% налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военным сбором. В то же время доходы от ОВГЗ освобождены от этих налогов.

Именно поэтому корпоративные облигации со ставкой 18,75% после налогообложения обеспечивают около 14,44% чистой годовой доходности, а со ставкой 21,5% — около 16,56%.

Сколько можно заработать, инвестировав 10, 50 или 100 тысяч гривен

Чтобы превысить чистую доходность ОВГЗ под 15,06%, корпоративные облигации должны предлагать более 19,56% годовых. Для конкуренции с государственными бумагами под 16,46% необходима ставка выше 21,38%.

Важно учитывать и инфляцию. Например, если за год потребительские цены вырастут на 10%, реальная доходность корпоративных облигаций под 18,75% после налогообложения составит около 4%.

УНН рассчитал для своих читателей ориентировочный годовой доход от различных финансовых инструментов после уплаты налогов.

Обратите внимание: расчёты являются условными и не учитывают комиссии финансовых посредников, реинвестирование купонного дохода и изменение рыночной стоимости бумаг.

Более высокая ставка ещё не означает большую прибыль: какие риски несут корпоративные облигации

Главный риск для инвесторов — неплатёжеспособность эмитента. В случае ухудшения финансового состояния компания может задержать выплату процентов, реструктуризировать долг или не вернуть вложенные средства.

Также на корпоративные облигации не распространяются гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц. В то же время по гарантированным банковским вкладам во время военного положения и в течение трёх месяцев после его окончания предусмотрено полное возмещение средств с учётом установленных законом исключений.

ОВГЗ, в свою очередь, — это долговые обязательства государства, хотя они также не лишены рисков.

Ещё одно уязвимое место корпоративных облигаций — ограниченная ликвидность. Если инвестору срочно понадобятся деньги, он может столкнуться с отсутствием покупателей или необходимостью продавать бумаги по более низкой цене.

На рыночную стоимость облигаций также влияют изменения процентных ставок, а в условиях войны дополнительные риски для эмитентов создают разрушение производственных мощностей, перебои с электроснабжением и логистические проблемы.

Как приобрести корпоративные облигации и кому подходит этот финансовый инструмент

Для приобретения корпоративных облигаций физическому лицу необходимо обратиться к лицензированному финансовому посреднику, открыть счёт в ценных бумагах и выбрать доступный выпуск.

Перед инвестированием стоит проверить:

наличие лицензии финансового посредника и регистрацию выпуска в НКЦБФР;

финансовую отчётность, прибыльность и долговую нагрузку эмитента;

график выплаты процентов и погашения облигаций;

наличие залога или других форм обеспечения;

возможность досрочной продажи;

размер комиссий и особенности налогообложения.

Корпоративные облигации могут быть интересны инвесторам, у которых есть финансовая подушка безопасности, которые готовы вкладывать средства на определённый срок и осознают кредитные риски. А вот вкладывать в них последние сбережения, заёмные средства или деньги, необходимые для повседневных расходов, рискованно.

Что ждёт рынок корпоративных облигаций в 2027 году

Дальнейшее развитие рынка будет зависеть от макроэкономической ситуации, инфляции, стоимости банковского кредитования, финансового состояния предприятий и доверия частных инвесторов.

С 30 октября 2026 года учётная ставка Национального банка Украины составляет 16,5%. Согласно октябрьскому прогнозу регулятора, она может оставаться на этом уровне до второго квартала 2027 года. В случае дальнейшего снижения учётной ставки доходность новых выпусков корпоративных облигаций также может уменьшиться. А ранее выпущенные бумаги с фиксированной ставкой могут вырасти в цене при условии сохранения платёжеспособности эмитентов.

Расширение перечня компаний, развитие валютного сегмента и упрощение доступа населения к финансовым инструментам способны способствовать привлечению частных сбережений к финансированию украинского бизнеса и восстановлению экономики. Однако корпоративным облигациям придётся конкурировать с ОВГЗ, которые имеют существенное налоговое преимущество.

Напомним

Ранее эксперт Олена Соседка объяснила украинцам, как начать инвестировать, какие инструменты выбрать и каких ошибок избегать, выходя на рынок ценных бумаг в качестве игрока.