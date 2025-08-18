Елена Соседка
Соучредитель Concord Fintech Solutions
Елена Вилиевна Соседка родилась 20 марта 1975 года в Днепропетровске (ныне Днепр). Окончила Московский государственный университет (МГУ), Днепропетровский университет экономики и права, а также Киево-Могилянскую бизнес-школу по программе MBA (магистр делового администрирования).
Начала свою карьеру в финансовом секторе в начале 1990-х годов. Занималась приобретением акций украинских предприятий с последующей перепродажей их иностранным инвесторам.
В 2012 году Елена вместе с сестрой Юлией стали основными бенефициарами Акционерного коммерческого банка «Конкорд». Является соучредителем первой в Украине открытой финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions и Благотворительной биржи «ДоброДій». В 2025 году ей было присвоено почетное звание «Мать-героиня» как матери шестерых детей.
2014
Приобрела недостроенный процессинговый центр, который позже стал ProCard
2017
Получила степень MBA в Киево-Могилянской бизнес-школе
2020
Представила Concord Fintech Solutions, первую открытую финтех-экосистему в Украине
2020
Процессинговый центр ProCard получил статус сертифицированного партнера Visa Ready for Fintech Enabler
2021
Расширила финтех-экосистему на международный рынок, начав с Азербайджана
2022
Вошла в ТОП-50 самых влиятельных женщин украинского финтеха второй год подряд
2022
Concord Fintech Solutions получила награду Ukrainian Fintech Awards как "Лучшая финтех-экосистема"
2023
Запустила образовательную программу для выпускников Днепровского лицея информационных технологий, предоставив гранты на обучение
2024
Награждена "Крестом почета" от Министерства обороны за значительный волонтерский вклад и помощь армии
2025
Получила почетное звание "Мать-героиня"