Елена Соседка

Соучредитель Concord Fintech Solutions

Елена Вилиевна Соседка родилась 20 марта 1975 года в Днепропетровске (ныне Днепр). Окончила Московский государственный университет (МГУ), Днепропетровский университет экономики и права, а также Киево-Могилянскую бизнес-школу по программе MBA (магистр делового администрирования). Начала свою карьеру в финансовом секторе в начале 1990-х годов. Занималась приобретением акций украинских предприятий с последующей перепродажей их иностранным инвесторам. В 2012 году Елена вместе с сестрой Юлией стали основными бенефициарами Акционерного коммерческого банка «Конкорд». Является соучредителем первой в Украине открытой финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions и Благотворительной биржи «ДоброДій». В 2025 году ей было присвоено почетное звание «Мать-героиня» как матери шестерых детей.