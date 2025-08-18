$41.340.11
48.310.13
ukenru
19:57 • 10785 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18:34 • 22671 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18:12 • 20679 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
17:41 • 17278 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 28431 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 74994 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 47684 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 74653 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50 • 47515 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 131900 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло18 августа, 10:51 • 116077 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул18 августа, 09:00 • 133674 просмотра
Люди

Елена Соседка

Соучредитель Concord Fintech Solutions
Елена Вилиевна Соседка родилась 20 марта 1975 года в Днепропетровске (ныне Днепр). Окончила Московский государственный университет (МГУ), Днепропетровский университет экономики и права, а также Киево-Могилянскую бизнес-школу по программе MBA (магистр делового администрирования). Начала свою карьеру в финансовом секторе в начале 1990-х годов. Занималась приобретением акций украинских предприятий с последующей перепродажей их иностранным инвесторам. В 2012 году Елена вместе с сестрой Юлией стали основными бенефициарами Акционерного коммерческого банка «Конкорд». Является соучредителем первой в Украине открытой финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions и Благотворительной биржи «ДоброДій». В 2025 году ей было присвоено почетное звание «Мать-героиня» как матери шестерых детей.
2014
Приобрела недостроенный процессинговый центр, который позже стал ProCard
2017
Получила степень MBA в Киево-Могилянской бизнес-школе
2020
Представила Concord Fintech Solutions, первую открытую финтех-экосистему в Украине
2020
Процессинговый центр ProCard получил статус сертифицированного партнера Visa Ready for Fintech Enabler
2021
Расширила финтех-экосистему на международный рынок, начав с Азербайджана
2022
Вошла в ТОП-50 самых влиятельных женщин украинского финтеха второй год подряд
2022
Concord Fintech Solutions получила награду Ukrainian Fintech Awards как "Лучшая финтех-экосистема"
2023
Запустила образовательную программу для выпускников Днепровского лицея информационных технологий, предоставив гранты на обучение
2024
Награждена "Крестом почета" от Министерства обороны за значительный волонтерский вклад и помощь армии
2025
Получила почетное звание "Мать-героиня"
Новости по теме
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло

Верховный Суд принял решение, которое фактически лишает акционеров ликвидируемых банков доступа к правосудию. Это решение вызвало критику юристов и бывших судей, которые указывают на нарушение конституционных прав.

Экономика • 18 августа, 10:51 • 116079 просмотра
Благотворительная биржа "ДоброДій" получила награду от Ассоциации благотворителей Украины

Благотворительная биржа "ДоброДій" отмечена Ассоциацией благотворителей Украины за представление и продвижение благотворительности Днепропетровщины на национальном уровне. Организация реализовала более 2100 проектов на сумму более 166,5 млн грн, значительная часть которых направлена на Силы обороны и помощь тяжелобольным детям.

Общество • 15 августа, 17:34 • 3959 просмотра
Эксклюзив
"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы

Елена Соседка, соучредительница Concord Fintech Solutions и мать шестерых детей, получила почетное звание «Мать-героиня». Она сочетает воспитание детей и успешную карьеру.

Общество • 27 июня, 15:12 • 284050 просмотра