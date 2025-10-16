$41.760.01
Цены на золото продолжают рекордно расти выше 4200 долларов за унцию на фоне напряженности между США и Китаем

Киев • УНН

 • 1404 просмотра

Спотовая цена на золото выросла до 4237,87 долларов за унцию, а фьючерсы на золото в США достигли 4252,59 долларов. Рост цен поддерживается ожиданиями снижения ставки ФРС и эскалацией торговой напряженности между США и Китаем.

Цены на золото продолжают рекордно расти выше 4200 долларов за унцию на фоне напряженности между США и Китаем

В четверг цены на золото выросли до новых рекордных максимумов на азиатских торгах, что стало четвертой сессией подряд, поскольку растущие ожидания снижения ставки Федеральной резервной системой США и возобновление торговой напряженности между США и Китаем повысили спрос на безопасный металл. Об этом пишет УНН со ссылкой на Investing.com.

Детали

Спотовая цена на золото выросла на 0,7% до 4237,87 долларов за унцию к 00:25 по восточному времени (04:25 по Гринвичу), после того как ранее в течение сессии она достигла 4241,99 долларов. Фьючерсы на золото в США выросли на 1,2% до 4252,59 долларов. На этой неделе металл вырос более чем на 5%, опираясь на сильный рост с начала октября.

Трейдеры сейчас прогнозируют почти гарантированное снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов в октябре, а затем еще одно в декабре, после того как глава Джером Пауэлл на этой неделе высказался более умеренно.

"Бежевая книга" Федеральной резервной системы, опубликованная в среду, показала, что экономическая активность в США за последние недели почти не изменилась, причем предприятия ссылались на снижение спроса и длительное давление на цены. В отчете также отмечались ранние признаки охлаждения на рынке труда.

Приглушенный тон подтвердил ожидания, что ФРС примет меры для поддержания роста, что еще больше повысит привлекательность золота, поскольку доходность снижается.

Рост цен на золото также был подкреплен эскалацией торговой напряженности между США и Китаем после того, как Вашингтон пригрозил новыми тарифами на товары китайского производства, а Пекин расширил экспортный контроль на редкоземельные материалы.

Возобновившиеся трения разожгли опасения относительно более широкого торгового конфликта, побуждая инвесторов к безопасным активам.

Тем временем длительное прекращение работы правительства США, которое продолжается уже третью неделю, добавило еще один уровень неопределенности. Этот тупик задержал публикацию ключевых экономических данных и вызвал беспокойство относительно фискальной дисфункции в Вашингтоне.

Аналитики ANZ заявили, что рост цен на золото, вероятно, продолжится на фоне растущей геополитической и экономической неопределенности и смягчения политики Федеральной резервной системы США.

Хотя сравнения с пиком цен 1980-х годов проводятся, текущий рост цен подкреплен структурными факторами, что указывает на то, что повышенные цены, вероятно, сохранятся

- пишут аналитики.

ANZ ожидает, что цены достигнут 4400 долларов к концу 2025 года и достигнут пика около 4600 долларов к июню 2026 года, прежде чем снизятся во второй половине того же года.

Другие драгоценные и промышленные металлы колебались в узких диапазонах в четверг, даже несмотря на ослабление доллара США.

Цены на серебро выросли на 0,3% до 53,13 долларов за унцию, что немного ниже рекордных максимумов в 53,6 долларов, достигнутых в начале этой недели. Фьючерсы на серебро подскочили более чем на 1%.

Факторы, влияющие на золото, также поддерживают импульс серебра. Инвесторы, пропустившие рост цен на золото, теперь обращают свое внимание на белый металл для экспозиции

- добавили аналитики ANZ.

Фьючерсы на медь на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange) были приглушены на уровне $10 616,20 за тонну, тогда как фьючерсы на медь в США выросли на 0,2% до $4,98 за фунт.

Напомним

По словам финтехэксперта и соучредителя Concord Fintech Solutions Елены Соседки, рост цены на золото - сигнал для современного финтех-рынка, что хоть технологии и могут делать финансы удобнее, но доверие базируется на проверенных веками ценностях.

А геополитическая нестабильность - дополнительно усиливает значение золота на международном рынке. "Войны, торговые конфликты, непредсказуемые решения мировых лидеров - все это создает атмосферу постоянной нестабильности, в которой золото становится универсальной страховкой.

Поэтому скачок стоимости золота - это не только финансовое событие, это маркер доверия инвесторов к современной экономике" - резюмировала Елена Соседка. Она также добавила, что рост цены на золото лишь означает, что инвесторы готовятся к ослаблению доллара. Более слабый доллар делает золото дешевле для международных покупателей, создавая мощный стимул для роста его цены.

Павел Зинченко

