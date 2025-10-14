Цены на золото и серебро подскочили вверх: новый рекорд зафиксирован 14 октября
Киев • УНН
Во вторник, 14 октября, цены на золото поднялись до нового рекордного уровня выше 4100 долларов за унцию. Это произошло потому, что восстановление напряженности между США и Китаем спровоцировало ажиотаж на безопасные активы, сообщает УНН со ссылкой на investing.com.
Детали
Спотовое золото торговалось на 1,3% выше, по 4164,80 долларов за унцию, в 00:17 по восточному времени (04:17 по Гринвичу). Фьючерсы на золото в США поднялись на 1% до 4175,92 долларов.
Цены на серебро подскочили на 2% до 53,47 доллара за унцию, также достигнув нового рекордного уровня. Фьючерсы на платину подорожали на 1,2% до 1704,55 доллара.
Напомним
По словам финтех-эксперта и соучредителя Concord Fintech Solutions Елены Соседки, рост цены на золото - сигнал для современного финтех-рынка, что хоть технологии и могут делать финансы удобнее, но доверие базируется на проверенных веками ценностях.
А геополитическая нестабильность - дополнительно усиливает значение золота на международном рынке. "Войны, торговые конфликты, непредсказуемые решения мировых лидеров - все это создает атмосферу постоянной нестабильности, в которой золото становится универсальной страховкой.
Поэтому скачок стоимости золота - это не только финансовое событие, это маркер доверия инвесторов к современной экономике" - резюмировала Елена Соседка. Она также добавила, что рост цены на золото лишь означает, что инвесторы готовятся к ослаблению доллара. Более слабый доллар делает золото дешевле для международных покупателей, создавая мощный стимул для роста его цены.