Ціни на золото і срібло підскочили вгору: новий рекорд зафіксовано 14 жовтня

У вівторок, 14 жовтня, ціни на золото піднялися до нового рекордного рівня вище 4100 доларів за унцію. Це сталось тому, що оскільки відновлення напруженості між США і Китаєм спровокувало ажіотаж на безпечні активи, повідомляє УНН з посиланням на investing.com.

Деталі

Спотове золото торгувалося на 1,3% вище, по 4164,80 доларів за унцію, о 00:17 за східним часом (04:17 за Гринвічем). Ф'ючерси на золото в США піднялися на 1% до 4175,92 доларів.

Ціни на срібло підскочили на 2% до 53,47 долара за унцію, також досягнувши нового рекордного рівня. Ф'ючерси на платину подорожчали на 1,2% до 1704,55 долара.

Нагадаємо

За словами фінтехекспертки та співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, зростання ціни на золото - сигнал для сучасного фінтех-ринку, що хоч технології і можуть робити фінанси зручнішими, але довіра базується на перевірених століттями цінностях.

А геополітична нестабільність - додатково підсилює значення золота на міжнародному ринку. "Війни, торгівельні конфлікти, непередбачувані рішення світових лідерів - все це створює атмосферу постійної нестабільності, у якій золото стає універсальною страховкою.

Тож стрибок вартості золота - це не лише фінансова подія, це маркер довіри інвесторів до сучасної економіки" - резюмувала Олена Сосєдка. Вона також додала, що зростання ціни на золотого лише означає, що інвестори готуються до послаблення долара. Слабший долар робить золото дешевше для міжнародних покупців, створюючи потужний стимул для зростання його ціни.