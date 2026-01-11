Нікарагуа розпочала звільнення в'язнів під тиском США після подій у Венесуелі

У суботу, 10 січня 2026 року, уряд Нікарагуа оголосив про звільнення десятків ув'язнених із національної пенітенціарної системи. Це рішення було прийнято наступного дня після того, як Сполучені Штати висунули офіційну вимогу звільнити понад 60 політичних в'язнів, які перебувають під вартою в країні. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Крок адміністрації Даніеля Ортеги збігся в часі з аналогічними процесами у Венесуелі, де влада також розпочала звільнення опозиціонерів під тиском Вашингтона. Експерти пов'язують таку поступливість лівих урядів Латинської Америки з нещодавнім захопленням американським спецназом президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Хто потрапив до списків на звільнення

У заяві Міністерства внутрішніх справ Нікарагуа не було уточнено точну кількість звільнених осіб, а також чи були вони засуджені за політичними статтями. Проте правозахисні організації та лідери опозиції вже ідентифікували частину звільнених.

Серед тих, хто вийшов на волю:

Колишній мер Оскар Гадеа;

Християнський пастор Руді Паласіос разом із чотирма родичами;

Представники релігійних громад та активісти, затримані під час останніх хвиль протестів.

Представниця опозиційного руху UNAMOS Ана Маргарита Віхіль підтвердила, що більшість звільнених є саме політичними в'язнями. Водночас правозахисники висловлюють занепокоєння, що ці особи можуть залишатися під домашнім арештом або постійним наглядом поліції.

Позиція США

Посольство США в Нікарагуа привітало цей крок, назвавши його необхідним для встановлення миру.

Мир можливий лише зі свободою! - йдеться в офіційній заяві дипломатичного відомства.

Раніше Державний департамент США наголошував, що у в'язницях Нікарагуа досі залишаються несправедливо затримані священнослужителі, журналісти та лідери студентських рухів.

