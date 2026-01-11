$42.990.00
10 січня, 11:45 • 14210 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 27503 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:49 • 26934 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
10 січня, 08:27 • 24826 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 24421 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 30931 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 54045 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 38800 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 38162 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 30906 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Truth Social

Нікарагуа розпочала звільнення в'язнів під тиском США після подій у Венесуелі

Київ • УНН

 • 70 перегляди

10 січня 2026 року Нікарагуа розпочала звільнення ув'язнених після вимоги США. Цей крок збігається з аналогічними подіями у Венесуелі.

Нікарагуа розпочала звільнення в'язнів під тиском США після подій у Венесуелі

У суботу, 10 січня 2026 року, уряд Нікарагуа оголосив про звільнення десятків ув'язнених із національної пенітенціарної системи. Це рішення було прийнято наступного дня після того, як Сполучені Штати висунули офіційну вимогу звільнити понад 60 політичних в'язнів, які перебувають під вартою в країні. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Крок адміністрації Даніеля Ортеги збігся в часі з аналогічними процесами у Венесуелі, де влада також розпочала звільнення опозиціонерів під тиском Вашингтона. Експерти пов'язують таку поступливість лівих урядів Латинської Америки з нещодавнім захопленням американським спецназом президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Хто потрапив до списків на звільнення

У заяві Міністерства внутрішніх справ Нікарагуа не було уточнено точну кількість звільнених осіб, а також чи були вони засуджені за політичними статтями. Проте правозахисні організації та лідери опозиції вже ідентифікували частину звільнених.

Серед тих, хто вийшов на волю:

  • Колишній мер Оскар Гадеа;
    • Християнський пастор Руді Паласіос разом із чотирма родичами;
      • Представники релігійних громад та активісти, затримані під час останніх хвиль протестів.

        Представниця опозиційного руху UNAMOS Ана Маргарита Віхіль підтвердила, що більшість звільнених є саме політичними в'язнями. Водночас правозахисники висловлюють занепокоєння, що ці особи можуть залишатися під домашнім арештом або постійним наглядом поліції.

        Позиція США

        Посольство США в Нікарагуа привітало цей крок, назвавши його необхідним для встановлення миру.

        Мир можливий лише зі свободою!

        - йдеться в офіційній заяві дипломатичного відомства.

        Раніше Державний департамент США наголошував, що у в'язницях Нікарагуа досі залишаються несправедливо затримані священнослужителі, журналісти та лідери студентських рухів. 

        Венесуела звільняє політичних в’язнів, поки уряд обіцяє "врятувати" затриманого Мадуро10.01.26, 23:46 • 1742 перегляди

        Степан Гафтко

        ПолітикаНовини Світу
        Державний департамент США
        Reuters
        Венесуела
        Сполучені Штати Америки