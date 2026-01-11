Никарагуа начала освобождение заключенных под давлением США после событий в Венесуэле

$42.990.00
50.180.00
ukenru
10 января, 11:45 • 14299 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 27743 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:49 • 27068 просмотра
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
10 января, 08:27 • 24941 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 24511 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 30976 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 54097 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 38830 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 38190 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 30920 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−13°
1.6м/с
80%
740мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Южная Корея отрицает нарушение воздушного пространства КНДР дронами10 января, 13:41 • 6914 просмотра
Трамп заявил, что примет от Мачадо Нобелевскую премию мира: в Комитете отреагировали10 января, 14:17 • 11567 просмотра
В Харькове прогремели взрывы, есть попадание в инфраструктуру10 января, 14:52 • 3980 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 8340 просмотра
Виктор Орбан отложил объявление кандидата в премьеры Венгрии на фоне падения рейтингов21:59 • 6094 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 35579 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 83131 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 109742 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 81167 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 102247 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Илон Маск
Кир Стармер
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Венесуэла
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 8354 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 13170 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 69474 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 70997 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 91684 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Дипломатка
Truth Social

Никарагуа начала освобождение заключенных под давлением США после событий в Венесуэле

Киев • УНН

 • 166 просмотра

10 января 2026 года Никарагуа начала освобождение заключенных после требования США. Этот шаг совпадает с аналогичными событиями в Венесуэле.

Никарагуа начала освобождение заключенных под давлением США после событий в Венесуэле

В субботу, 10 января 2026 года, правительство Никарагуа объявило об освобождении десятков заключенных из национальной пенитенциарной системы. Это решение было принято на следующий день после того, как Соединенные Штаты выдвинули официальное требование освободить более 60 политических заключенных, находящихся под стражей в стране. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Шаг администрации Даниэля Ортеги совпал по времени с аналогичными процессами в Венесуэле, где власти также начали освобождение оппозиционеров под давлением Вашингтона. Эксперты связывают такую уступчивость левых правительств Латинской Америки с недавним захватом американским спецназом президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Кто попал в списки на освобождение

В заявлении Министерства внутренних дел Никарагуа не было уточнено точное количество освобожденных лиц, а также были ли они осуждены по политическим статьям. Однако правозащитные организации и лидеры оппозиции уже идентифицировали часть освобожденных.

Среди вышедших на свободу:

  • Бывший мэр Оскар Гадеа;
    • Христианский пастор Руди Паласиос вместе с четырьмя родственниками;
      • Представители религиозных общин и активисты, задержанные во время последних волн протестов.

        Представитель оппозиционного движения UNAMOS Ана Маргарита Вихиль подтвердила, что большинство освобожденных являются именно политическими заключенными. В то же время правозащитники выражают обеспокоенность, что эти лица могут оставаться под домашним арестом или постоянным надзором полиции.

        Позиция США

        Посольство США в Никарагуа приветствовало этот шаг, назвав его необходимым для установления мира.

        Мир возможен только со свободой!

        - говорится в официальном заявлении дипломатического ведомства.

        Ранее Государственный департамент США подчеркивал, что в тюрьмах Никарагуа до сих пор остаются несправедливо задержанные священнослужители, журналисты и лидеры студенческих движений. 

        Венесуэла освобождает политических заключенных, пока правительство обещает "спасти" задержанного Мадуро10.01.26, 23:46 • 1818 просмотров

        Степан Гафтко

        ПолитикаНовости Мира
        Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
        Reuters
        Венесуэла
        Соединённые Штаты