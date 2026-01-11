Никарагуа начала освобождение заключенных под давлением США после событий в Венесуэле

В субботу, 10 января 2026 года, правительство Никарагуа объявило об освобождении десятков заключенных из национальной пенитенциарной системы. Это решение было принято на следующий день после того, как Соединенные Штаты выдвинули официальное требование освободить более 60 политических заключенных, находящихся под стражей в стране. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Шаг администрации Даниэля Ортеги совпал по времени с аналогичными процессами в Венесуэле, где власти также начали освобождение оппозиционеров под давлением Вашингтона. Эксперты связывают такую уступчивость левых правительств Латинской Америки с недавним захватом американским спецназом президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Кто попал в списки на освобождение

В заявлении Министерства внутренних дел Никарагуа не было уточнено точное количество освобожденных лиц, а также были ли они осуждены по политическим статьям. Однако правозащитные организации и лидеры оппозиции уже идентифицировали часть освобожденных.

Среди вышедших на свободу:

Бывший мэр Оскар Гадеа;

Христианский пастор Руди Паласиос вместе с четырьмя родственниками;

Представители религиозных общин и активисты, задержанные во время последних волн протестов.

Представитель оппозиционного движения UNAMOS Ана Маргарита Вихиль подтвердила, что большинство освобожденных являются именно политическими заключенными. В то же время правозащитники выражают обеспокоенность, что эти лица могут оставаться под домашним арестом или постоянным надзором полиции.

Позиция США

Посольство США в Никарагуа приветствовало этот шаг, назвав его необходимым для установления мира.

Мир возможен только со свободой! - говорится в официальном заявлении дипломатического ведомства.

Ранее Государственный департамент США подчеркивал, что в тюрьмах Никарагуа до сих пор остаются несправедливо задержанные священнослужители, журналисты и лидеры студенческих движений.

Венесуэла освобождает политических заключенных, пока правительство обещает "спасти" задержанного Мадуро