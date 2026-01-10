$42.990.00
10 января, 11:45
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:49
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
10 января, 08:27
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Венесуэла освобождает политических заключенных, пока правительство обещает "спасти" задержанного Мадуро

Киев • УНН

 • 220 просмотра

Власти Венесуэлы освободили 18 политзаключенных, включая координатора оппозиции, после задержания Николаса Мадуро. Исполняющая обязанности президента Делси Родригес обещает "спасти" Мадуро.

Венесуэла освобождает политических заключенных, пока правительство обещает "спасти" задержанного Мадуро

В субботу, 10 января 2026 года, власти Венесуэлы продолжили процесс освобождения политических заключенных. Это происходит спустя неделю после того, как бывший президент Николас Мадуро был захвачен американским спецназом в Каракасе. Правозащитная группа Foro Penal подтвердила, что по состоянию на утро субботы число освобожденных возросло до 18 человек, среди которых - Вирхилио Лаверде, координатор партии оппозиционного лидера Марии Корины Мачадо. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес назвал освобождение заключенных "жестом мира", призванным стабилизировать ситуацию в стране. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что именно освобождение оппозиционеров стало причиной отмены "второй волны" авиаударов по Венесуэле.

Трамп предложил России и Китаю покупать венесуэльскую нефть через США10.01.26, 00:21 • 3944 просмотра

В список освобожденных уже попали бывший законодатель Бьяджо Пильери, экс-вице-президент Национальной ассамблеи Энрике Маркес и пять граждан Испании. Несмотря на эти шаги, Foro Penal отмечает, что за решеткой остаются более 800 политических заключенных.

Обещание Делси Родригес и нефтяной указ Трампа

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес во время публичного мероприятия в субботу заявила, что правительство не признает задержание Мадуро законным.

Мы не успокоимся, пока президент Мадуро не вернется; мы собираемся его спасти

- подчеркнула она.

В то же время Родригес не упомянула о дальнейших планах по выходу новых заключенных на свободу, сосредоточив внимание на незаконности действий Вашингтона. 

Венесуэла инициировала переговоры с США после захвата Мадуро10.01.26, 00:05 • 3818 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Николас Мадуро
Bloomberg L.P.
Венесуэла
Дональд Трамп
Испания
Соединённые Штаты