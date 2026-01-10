Венесуэла освобождает политических заключенных, пока правительство обещает "спасти" задержанного Мадуро

В субботу, 10 января 2026 года, власти Венесуэлы продолжили процесс освобождения политических заключенных. Это происходит спустя неделю после того, как бывший президент Николас Мадуро был захвачен американским спецназом в Каракасе. Правозащитная группа Foro Penal подтвердила, что по состоянию на утро субботы число освобожденных возросло до 18 человек, среди которых - Вирхилио Лаверде, координатор партии оппозиционного лидера Марии Корины Мачадо. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес назвал освобождение заключенных "жестом мира", призванным стабилизировать ситуацию в стране. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что именно освобождение оппозиционеров стало причиной отмены "второй волны" авиаударов по Венесуэле.

В список освобожденных уже попали бывший законодатель Бьяджо Пильери, экс-вице-президент Национальной ассамблеи Энрике Маркес и пять граждан Испании. Несмотря на эти шаги, Foro Penal отмечает, что за решеткой остаются более 800 политических заключенных.

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес во время публичного мероприятия в субботу заявила, что правительство не признает задержание Мадуро законным.

Мы не успокоимся, пока президент Мадуро не вернется; мы собираемся его спасти