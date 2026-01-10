Венесуела звільняє політичних в’язнів, поки уряд обіцяє "врятувати" затриманого Мадуро

$42.990.00
10 січня, 11:45 • 12878 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 23961 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:49 • 24892 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
10 січня, 08:27 • 23019 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 23118 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 30355 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 53324 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 38593 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 37930 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 30778 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Протести в Ірані: 100 осіб заарештовано в провінції Тегеран10 січня, 12:57 • 5274 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 11427 перегляди
Південна Корея заперечила порушення повітряного простору КНДР дронами 10 січня, 13:41 • 4340 перегляди
Трамп заявив, що прийме від Мачадо Нобелівську премію миру: у Комітеті відреагували10 січня, 14:17 • 10188 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 4916 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 34447 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 81811 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 108514 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 80079 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:48 • 101191 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 4958 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 11449 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 68899 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 70459 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 91171 перегляди
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Truth Social

Венесуела звільняє політичних в’язнів, поки уряд обіцяє "врятувати" затриманого Мадуро

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Влада Венесуели звільнила 18 політв'язнів, включаючи координатора опозиції, після захоплення Ніколаса Мадуро. Виконувачка обов'язків президента Делсі Родрігес обіцяє "врятувати" Мадуро.

Венесуела звільняє політичних в’язнів, поки уряд обіцяє "врятувати" затриманого Мадуро

У суботу, 10 січня 2026 року, влада Венесуели продовжила процес звільнення політичних в’язнів. Це відбувається за тиждень після того, як колишній президент Ніколас Мадуро був захоплений американським спецназом у Каракасі. Правозахисна група Foro Penal підтвердила, що станом на ранок суботи кількість звільнених зросла до 18 осіб, серед яких - Вірхіліо Лаверде, координатор партії опозиційної лідерки Марії Коріни Мачадо. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Спікер Національної асамблеї Хорхе Родрігес назвав звільнення в’язнів "жестом миру", покликаним стабілізувати ситуацію в країні. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що саме звільнення опозиціонерів стало причиною скасування "другої хвилі" авіаударів по Венесуелі.

Трамп запропонував росії та Китаю купувати венесуельську нафту через США10.01.26, 00:21 • 3944 перегляди

До списку звільнених уже потрапили колишній законодавець Б’яджо Пільєрі, ексвіцепрезидент Національної асамблеї Енріке Маркес та п’ять громадян Іспанії. Попри ці кроки, Foro Penal зазначає, що за гратами залишаються понад 800 політичних в’язнів.

Обіцянка Делсі Родрігес та нафтовий указ Трампа

Виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес під час публічного заходу в суботу заявила, що уряд не визнає затримання Мадуро законним.

Ми не заспокоїмося, доки президент Мадуро не повернеться; ми збираємося його врятувати

- наголосила вона.

Водночас Родрігес не згадала про подальші плани щодо виходу нових в’язнів на волю, зосередивши увагу на незаконності дій Вашингтона. 

Венесуела ініціювала переговори зі США після захоплення Мадуро10.01.26, 00:05 • 3816 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Ніколас Мадуро
Bloomberg
Венесуела
Дональд Трамп
Іспанія
Сполучені Штати Америки