Венесуела звільняє політичних в’язнів, поки уряд обіцяє "врятувати" затриманого Мадуро

У суботу, 10 січня 2026 року, влада Венесуели продовжила процес звільнення політичних в’язнів. Це відбувається за тиждень після того, як колишній президент Ніколас Мадуро був захоплений американським спецназом у Каракасі. Правозахисна група Foro Penal підтвердила, що станом на ранок суботи кількість звільнених зросла до 18 осіб, серед яких - Вірхіліо Лаверде, координатор партії опозиційної лідерки Марії Коріни Мачадо. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Спікер Національної асамблеї Хорхе Родрігес назвав звільнення в’язнів "жестом миру", покликаним стабілізувати ситуацію в країні. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що саме звільнення опозиціонерів стало причиною скасування "другої хвилі" авіаударів по Венесуелі.

До списку звільнених уже потрапили колишній законодавець Б’яджо Пільєрі, ексвіцепрезидент Національної асамблеї Енріке Маркес та п’ять громадян Іспанії. Попри ці кроки, Foro Penal зазначає, що за гратами залишаються понад 800 політичних в’язнів.

Виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес під час публічного заходу в суботу заявила, що уряд не визнає затримання Мадуро законним.

Ми не заспокоїмося, доки президент Мадуро не повернеться; ми збираємося його врятувати