Відомий еколог Володимир Борейко загинув у ДТП під Києвом
Київ • УНН
Під Києвом у дорожньо-транспортній пригоді загинув еколог Володимир Борейко. Про трагедію повідомила його дружина, журналістка Ольга Мусафірова.
У ДТП під Києвом загинув мій чоловік, Володимир Борейко, знаний український еколог
Про час та місце поховання наша родина повідомить додатково.
