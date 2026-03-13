Відомий еколог Володимир Борейко загинув у ДТП під Києвом

Під Києвом у ДТП загинув відомий український еколог Володимир Борейко. Про це повідомила його дружина, журналістка Ольга Мусафірова, передає УНН.

У ДТП під Києвом загинув мій чоловік, Володимир Борейко, знаний український еколог - повідомила Мусафірова.

Про час та місце поховання наша родина повідомить додатково.

