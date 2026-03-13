Відомий еколог Володимир Борейко загинув у ДТП під Києвом

$44.160.1950.960.02
ukenru
Ексклюзив
12:53 • 12562 перегляди
Замовні кримінальні справи проти бізнесу сприймаються іноземними партнерами як ризики
Ексклюзив
10:42 • 14713 перегляди
Пальне в Україні подорожчало нерівномірно: де заправитись найдешевше
Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 32978 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05 • 63446 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 58804 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 88201 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 42744 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 27754 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 21145 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 23962 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
3.1м/с
29%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США дозволили купувати російську нафту в морі протягом 30 днів13 березня, 04:13 • 14792 перегляди
Куди піти на вихідні у Києві: 14-15 березня13 березня, 07:00 • 31761 перегляди
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto09:57 • 27599 перегляди
Україна отримала нову партію ракет PAC-3 для Patriot - Міноборони12:19 • 12373 перегляди
Бонні Беннет із "Щоденників вампіра" народила первістка Photo12:24 • 8316 перегляди
Публікації
Замовні кримінальні справи проти бізнесу сприймаються іноземними партнерами як ризики
Ексклюзив
12:53 • 12566 перегляди
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto09:57 • 27900 перегляди
Куди піти на вихідні у Києві: 14-15 березня13 березня, 07:00 • 32003 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 88205 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори12 березня, 13:41 • 50450 перегляди
Актуальнi люди
Емманюель Макрон
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Блогери
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Франція
Іран
Європа
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Бонні Беннет із "Щоденників вампіра" народила первістка Photo12:24 • 8680 перегляди
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto09:57 • 27900 перегляди
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною12 березня, 17:23 • 26851 перегляди
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo12 березня, 14:36 • 26549 перегляди
Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг12 березня, 14:24 • 24706 перегляди
Актуальне
Техніка
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа
Шахед-136
Опалення

Відомий еколог Володимир Борейко загинув у ДТП під Києвом

Київ • УНН

 • 1536 перегляди

Під Києвом у дорожньо-транспортній пригоді загинув еколог Володимир Борейко. Про трагедію повідомила його дружина, журналістка Ольга Мусафірова.

Відомий еколог Володимир Борейко загинув у ДТП під Києвом

Під Києвом у ДТП загинув відомий український еколог Володимир Борейко. Про це повідомила його дружина, журналістка Ольга Мусафірова, передає УНН.

У ДТП під Києвом загинув мій чоловік, Володимир Борейко, знаний український еколог 

- повідомила Мусафірова.

Про час та місце поховання наша родина повідомить додатково.

Понад 25 тисяч ДТП з постраждалими та понад 3000 загиблих: у патрульній поліції оприлюднили статистику аварійності за 2025 рік04.02.26, 17:45 • 3854 перегляди

Антоніна Туманова

Суспільство
Дорожньо-транспортна пригода
Київ