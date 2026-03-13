Renowned ecologist Volodymyr Boreyko died in a car accident near Kyiv
Kyiv • UNN
Ecologist Volodymyr Boreyko died in a road accident near Kyiv. His wife, journalist Olga Musafirova, reported the tragedy.
My husband, Volodymyr Boreyko, a well-known Ukrainian ecologist, died in a car accident near Kyiv.
Our family will announce the time and place of the funeral later.
