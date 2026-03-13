Известный эколог Владимир Борейко погиб в ДТП под Киевом

Под Киевом в ДТП погиб известный украинский эколог Владимир Борейко. Об этом сообщила его жена, журналистка Ольга Мусафирова, передает УНН.

В ДТП под Киевом погиб мой муж, Владимир Борейко, известный украинский эколог - сообщила Мусафирова.

О времени и месте захоронения наша семья сообщит дополнительно.

