Известный эколог Владимир Борейко погиб в ДТП под Киевом

$44.160.1950.960.02
ukenru
Эксклюзив
12:53 • 12040 просмотра
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Эксклюзив
10:42 • 14164 просмотра
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 32538 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Эксклюзив
12 марта, 16:05 • 63005 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
12 марта, 15:30 • 58391 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 87691 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 42619 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 27714 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 21124 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 23950 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
3.1м/с
29%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США разрешили покупать российскую нефть в море в течение 30 дней13 марта, 04:13 • 14184 просмотра
Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта13 марта, 07:00 • 30566 просмотра
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto09:57 • 26168 просмотра
Украина получила новую партию ракет PAC-3 для Patriot - Минобороны12:19 • 11530 просмотра
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенцаPhoto12:24 • 6722 просмотра
публикации
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Эксклюзив
12:53 • 12042 просмотра
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto09:57 • 27064 просмотра
Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта13 марта, 07:00 • 31301 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 87691 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы12 марта, 13:41 • 50144 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Денис Шмыгаль
Владимир Зеленский
Музыкант
Актуальные места
Украина
Иран
Франция
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенцаPhoto12:24 • 7676 просмотра
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto09:57 • 27064 просмотра
Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой12 марта, 17:23 • 26707 просмотра
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo12 марта, 14:36 • 26425 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг12 марта, 14:24 • 24589 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Отопление
9К720 Искандер

Известный эколог Владимир Борейко погиб в ДТП под Киевом

Киев • УНН

 • 1354 просмотра

Под Киевом в дорожно-транспортном происшествии погиб эколог Владимир Борейко. О трагедии сообщила его жена, журналистка Ольга Мусафирова.

Известный эколог Владимир Борейко погиб в ДТП под Киевом

Под Киевом в ДТП погиб известный украинский эколог Владимир Борейко. Об этом сообщила его жена, журналистка Ольга Мусафирова, передает УНН.

В ДТП под Киевом погиб мой муж, Владимир Борейко, известный украинский эколог 

- сообщила Мусафирова.

О времени и месте захоронения наша семья сообщит дополнительно.

Более 25 тысяч ДТП с пострадавшими и более 3000 погибших: в патрульной полиции обнародовали статистику аварийности за 2025 год04.02.26, 17:45 • 3852 просмотра

Антонина Туманова

Общество
Дорожно-транспортное происшествие
Киев