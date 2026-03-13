Известный эколог Владимир Борейко погиб в ДТП под Киевом
Киев • УНН
Под Киевом в дорожно-транспортном происшествии погиб эколог Владимир Борейко. О трагедии сообщила его жена, журналистка Ольга Мусафирова.
В ДТП под Киевом погиб мой муж, Владимир Борейко, известный украинский эколог
О времени и месте захоронения наша семья сообщит дополнительно.
