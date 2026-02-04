Более 25 тысяч ДТП с пострадавшими и более 3000 погибших: в патрульной полиции обнародовали статистику аварийности за 2025 год

В течение 2025 года на территории Украины полицейские зарегистрировали 25 934 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в которых погибли 3 249 человек и еще 31 898 человек получили травмы. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает УНН.

Детали

По его словам, основными причинами ДТП с тяжелыми последствиями стали превышение безопасной и установленной скорости движения, нарушение правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов, несоблюдение правил при изменении направления движения, несоблюдение безопасной дистанции, а также нарушение правил проезда нерегулируемых перекрестков.

Наиболее распространенными видами аварий с пострадавшими остаются столкновения транспортных средств, наезды на пешеходов и наезды на препятствия.

Отдельно отмечается, что за год произошло 643 ДТП с пострадавшими с участием водителей в состоянии опьянения. В таких авариях погибли 73 человека и еще 857 человек получили травмы. Всего в течение года полицейские составили 138 047 протоколов за управление транспортом в нетрезвом состоянии.

Также в 2025 году с помощью системы автоматической фиксации нарушений скоростного режима было вынесено более 4,6 млн постановлений. В неавтоматическом режиме полицейские вынесли еще более 733 тысяч постановлений.

В патрульной полиции отметили, что ежедневно проводят профилактические мероприятия для уменьшения аварийности и продолжают усиленный режим патрулирования на дорогах.

Напомним

Командиру батареи одной из воинских частей Ровенской области сообщено о подозрении. Он совершил смертельное ДТП, сбив пешехода и оставив его на обочине.