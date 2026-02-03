$42.970.16
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
11:48 • 18693 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
11:19 • 13400 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 21681 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
3 лютого, 09:16 • 32589 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
3 лютого, 08:20 • 30932 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
3 лютого, 07:02 • 28393 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
3 лютого, 05:28 • 29362 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 34665 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 44311 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
Збив 25-річного чоловіка та залишив його помирати на узбіччі: на Рівненщині затримали військового

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Командиру батареї однієї з військових частин Рівненської області повідомлено про підозру. Він вчинив смертельну ДТП, збивши пішохода та залишивши його на узбіччі.

Збив 25-річного чоловіка та залишив його помирати на узбіччі: на Рівненщині затримали військового

Командира батареї однієї з військових частин Рівненської області, який вчинив смертельну ДТП та залишив потерпілого на узбіччі, затримали та повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на ДБР.

Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру командиру батареї однієї з військових частин Рівненської області, який вчинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду та залишив потерпілого на узбіччі 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Аварія сталася ввечері 29 січня 2026 року на автотрасі неподалік села Шубків Рівненського району. Військовий, керуючи службовим автомобілем, здійснив наїзд на пішохода, який рухався узбіччям. Унаслідок ДТП 25-річний чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких згодом помер. Його тіло виявили лише вранці 30 січня. Призначено експертизи для встановлення точного часу та причини смерті.

Водій залишив місце аварії, не викликав швидку допомогу та не перевірив стан потерпілого. Того ж дня правоохоронці виявили автомобіль із характерними пошкодженнями та встановили особу водія.

Військовому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України (порушення правил водіння або експлуатації машин, що спричинило загибель потерпілого) та ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України (залишення в небезпеці). Санкція статті - до 5 років позбавлення волі.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

У Києві за участю військового сталася ДТП, у якій загинула мати двох дітей, розпочато розслідування - ДБР29.12.25, 13:07 • 3370 переглядiв

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Дорожньо-транспортна пригода
Рівненська область
Україна