У Києві за участю військового сталася ДТП, у якій загинула мати двох дітей, розпочато розслідування - ДБР

15:53 • 3748 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 6636 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 8714 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 12815 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 14485 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 18890 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 35548 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54799 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 59174 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51902 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
Переговори у Флориді можуть розблокувати перший дзвінок між Зеленським і путіним за п'ять років - Fox News29 грудня, 07:01 • 29032 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 21565 перегляди
Місцями випало до 30 см снігу: у шести областях засніжені дороги, є перекриття траси та ускладнення руху29 грудня, 09:45 • 24818 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 17462 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 14439 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 14500 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 17530 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 139616 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 183978 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 101819 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Лавров Сергій Вікторович
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Державний кордон України
Європа
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes15:34 • 2250 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 21616 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 34419 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 44933 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 139616 перегляди
У Києві за участю військового сталася ДТП, у якій загинула мати двох дітей, розпочато розслідування - ДБР

Київ • УНН

 • 2246 перегляди

ДБР розслідує ДТП у Києві 27 грудня 2025 року, де військовослужбовець на позашляховику врізався в автомобіль на червоний сигнал світлофора. Внаслідок зіткнення загинула жінка, мати двох дітей, а її доньок госпіталізували з травмами.

У Києві за участю військового сталася ДТП, у якій загинула мати двох дітей, розпочато розслідування - ДБР

У Києві сталася ДТП за участю військовослужбовця, у якій загинула мати двох маленьких дітей, ДБР розпочало розслідування, повідомили у бюро у понеділок, пише УНН.

Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участю військовослужбовця, у якій загинула молода жінка

- повідомили у ДБР.

Деталі

За даними слідства, вдень 27 грудня 2025 року мати з двома малолітніми доньками та їхня тітка прямували на свята до рідних. "На перехресті вулиць Академіка Заболотного та Івана Сірка у місті Києві автомобіль, у якому перебувала родина, зупинився на червоний сигнал світлофора. У цей момент у нього на великій швидкості врізався позашляховик під керуванням військовослужбовця, який грубо порушив правила дорожнього руху", - повідомили у ДБР.

"Через зіткнення жінка, яка перебувала на пасажирському сидінні, від отриманих травм загинула на місці події. Двох її малолітніх доньок із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували. За словами лікарів, загрози їхньому життю немає", - вказали у бюро.

"За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України - порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження або загибель людини", - повідомили у бюро.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

"Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває", - ідеться у повідомленні.

Процесуальне керівництво здійснює Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

На Рівненщині судитимуть правоохоронця, який спричинив смертельну ДТП в стані алкогольного сп'яніння – ДБР06.10.25, 15:42 • 2667 переглядiв

Юлія Шрамко

