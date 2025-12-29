У Києві за участю військового сталася ДТП, у якій загинула мати двох дітей, розпочато розслідування - ДБР

У Києві сталася ДТП за участю військовослужбовця, у якій загинула мати двох маленьких дітей, ДБР розпочало розслідування, повідомили у бюро у понеділок, пише УНН.

Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участю військовослужбовця, у якій загинула молода жінка - повідомили у ДБР.

Деталі

За даними слідства, вдень 27 грудня 2025 року мати з двома малолітніми доньками та їхня тітка прямували на свята до рідних. "На перехресті вулиць Академіка Заболотного та Івана Сірка у місті Києві автомобіль, у якому перебувала родина, зупинився на червоний сигнал світлофора. У цей момент у нього на великій швидкості врізався позашляховик під керуванням військовослужбовця, який грубо порушив правила дорожнього руху", - повідомили у ДБР.

"Через зіткнення жінка, яка перебувала на пасажирському сидінні, від отриманих травм загинула на місці події. Двох її малолітніх доньок із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували. За словами лікарів, загрози їхньому життю немає", - вказали у бюро.

"За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України - порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження або загибель людини", - повідомили у бюро.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

"Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває", - ідеться у повідомленні.

Процесуальне керівництво здійснює Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

