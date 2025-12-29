В Киеве с участием военного произошло ДТП, в котором погибла мать двоих детей, начато расследование - ГБР

В Киеве произошло ДТП с участием военнослужащего, в котором погибла мать двоих маленьких детей, ГБР начало расследование, сообщили в бюро в понедельник, пишет УНН.

Сотрудники ГБР начали расследование по факту дорожно-транспортного происшествия с участием военнослужащего, в котором погибла молодая женщина - сообщили в ГБР.

Детали

По данным следствия, днем 27 декабря 2025 года мать с двумя малолетними дочерьми и их тетя направлялись на праздники к родным. "На перекрестке улиц Академика Заболотного и Ивана Сирко в городе Киеве автомобиль, в котором находилась семья, остановился на красный сигнал светофора. В этот момент в него на большой скорости врезался внедорожник под управлением военнослужащего, грубо нарушившего правила дорожного движения", - сообщили в ГБР.

"Из-за столкновения женщина, находившаяся на пассажирском сиденье, от полученных травм погибла на месте происшествия. Двух ее малолетних дочерей с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализировали. По словам врачей, угрозы их жизни нет", - указали в бюро.

"По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее тяжкие телесные повреждения или гибель человека", - сообщили в бюро.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

"Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Процессуальное руководство осуществляет Киевская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

