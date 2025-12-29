В Киеве с участием военного произошло ДТП, в котором погибла мать двоих детей, начато расследование - ГБР

$42.060.13
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 24165 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 43117 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 49172 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 44837 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 36630 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 41730 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 50596 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 34606 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 40936 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
Макрон анонсировал встречу "коалиции желающих" в Париже для согласования гарантий безопасности Украины: озвучена дата29 декабря, 01:38 • 15565 просмотра
"Какой позор": Трамп резко отреагировал на соотечественников, погибших на войне в Украине29 декабря, 02:59 • 34396 просмотра
Переговоры во Флориде могут разблокировать первый звонок между Зеленским и путиным за пять лет - Fox News07:01 • 18767 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми08:13 • 10227 просмотра
Местами выпало до 30 см снега: в шести областях заснеженные дороги, есть перекрытие трассы и усложнения движения09:45 • 12360 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве10:49 • 1804 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 34283 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 127045 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 172592 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 94235 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми08:13 • 10404 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 30384 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 40926 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 127045 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 41493 просмотра
В Киеве с участием военного произошло ДТП, в котором погибла мать двоих детей, начато расследование - ГБР

Киев • УНН

 • 646 просмотра

ГБР расследует ДТП в Киеве 27 декабря 2025 года, где военнослужащий на внедорожнике врезался в автомобиль на красный сигнал светофора. В результате столкновения погибла женщина, мать двоих детей, а ее дочерей госпитализировали с травмами.

В Киеве с участием военного произошло ДТП, в котором погибла мать двоих детей, начато расследование - ГБР

В Киеве произошло ДТП с участием военнослужащего, в котором погибла мать двоих маленьких детей, ГБР начало расследование, сообщили в бюро в понедельник, пишет УНН.

Сотрудники ГБР начали расследование по факту дорожно-транспортного происшествия с участием военнослужащего, в котором погибла молодая женщина

- сообщили в ГБР.

Детали

По данным следствия, днем 27 декабря 2025 года мать с двумя малолетними дочерьми и их тетя направлялись на праздники к родным. "На перекрестке улиц Академика Заболотного и Ивана Сирко в городе Киеве автомобиль, в котором находилась семья, остановился на красный сигнал светофора. В этот момент в него на большой скорости врезался внедорожник под управлением военнослужащего, грубо нарушившего правила дорожного движения", - сообщили в ГБР.

"Из-за столкновения женщина, находившаяся на пассажирском сиденье, от полученных травм погибла на месте происшествия. Двух ее малолетних дочерей с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализировали. По словам врачей, угрозы их жизни нет", - указали в бюро.

"По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее тяжкие телесные повреждения или гибель человека", - сообщили в бюро.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

"Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Процессуальное руководство осуществляет Киевская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

Юлия Шрамко

