Израиль заявил о гибели военных командующих Ирана - Тегеран ситуацию не комментирует

$43.210.00
51.020.00
ukenru
12:56 • 6650 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
11:55 • 12377 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 17363 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 24405 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 30610 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 43164 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 42329 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 48019 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 45814 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 43518 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.8м/с
73%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп заявил, что имеет неконституционное право в третий раз баллотироваться в президенты28 февраля, 05:21 • 13245 просмотра
Иран обещает "сокрушительный" ответ на атаки Израиля28 февраля, 08:22 • 7520 просмотра
Катар перехватил две иранские ракеты в своем воздушном пространстве09:33 • 7112 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto09:42 • 9138 просмотра
Один человек погиб в Абу-Даби после ракетного обстрела из Ирана - СМИ10:13 • 9376 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 25336 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 30443 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 27597 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 31910 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 33309 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Али Хаменеи
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Иран
Израиль
Соединённые Штаты
Ливан
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto09:42 • 9242 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 15472 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 15972 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 16409 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 27642 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Financial Times

Израиль заявил о гибели военных командующих Ирана - Тегеран ситуацию не комментирует

Киев • УНН

 • 1382 просмотра

Командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Мохаммад Пакпур и министр обороны Амир Насирзаде, вероятно, погибли от ударов Израиля. Иранское правительство не комментирует эти сообщения израильских медиа.

Израиль заявил о гибели военных командующих Ирана - Тегеран ситуацию не комментирует

Командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана генерал Мохаммад Пакпур и министр обороны Ирана Амир Насирзаде, вероятно, погибли в результате израильских ударов по Ирану. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

О гибели военных топ-чиновников Ирана сообщили израильские медиа. В то же время иранское правительство никак это не комментировало - ни подтвердило, ни опровергло.

Дополнительно

В субботу, 28 февраля в центре столицы Ирана прозвучало, по меньшей мере, три взрыва. Впоследствии стало известно, что это произошло в результате атаки Израиля.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) показала первые кадры "Рычания льва" - так называются удары по Ирану.

В результате ударов США и Израиля по Ирану была уничтожена резиденция аятоллы Али Хаменеи в Тегеране. Где сейчас находится верховный духовный лидер Ирана - неизвестно.

Напомним

Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана. Главной причиной атаки он назвал необходимость обеспечить спокойствие американских граждан, а также то, что террористический режим Ирана никогда не должен иметь ядерное оружие.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также подтвердил операцию США и Израиля в Иране, отметив, что нельзя допустить, чтобы иранский режим вооружился ядерным оружием.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости МираПроисшествия
Ядерное оружие
Столкновения
Али Хаменеи
Израиль
Армия обороны Израиля
Дональд Трамп
Тегеран
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Иран