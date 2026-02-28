Израиль заявил о гибели военных командующих Ирана - Тегеран ситуацию не комментирует

Командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана генерал Мохаммад Пакпур и министр обороны Ирана Амир Насирзаде, вероятно, погибли в результате израильских ударов по Ирану. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

О гибели военных топ-чиновников Ирана сообщили израильские медиа. В то же время иранское правительство никак это не комментировало - ни подтвердило, ни опровергло.

Дополнительно

В субботу, 28 февраля в центре столицы Ирана прозвучало, по меньшей мере, три взрыва. Впоследствии стало известно, что это произошло в результате атаки Израиля.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) показала первые кадры "Рычания льва" - так называются удары по Ирану.

В результате ударов США и Израиля по Ирану была уничтожена резиденция аятоллы Али Хаменеи в Тегеране. Где сейчас находится верховный духовный лидер Ирана - неизвестно.

Напомним

Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана. Главной причиной атаки он назвал необходимость обеспечить спокойствие американских граждан, а также то, что террористический режим Ирана никогда не должен иметь ядерное оружие.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также подтвердил операцию США и Израиля в Иране, отметив, что нельзя допустить, чтобы иранский режим вооружился ядерным оружием.