Израиль заявил о гибели военных командующих Ирана - Тегеран ситуацию не комментирует
Киев • УНН
Командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Мохаммад Пакпур и министр обороны Амир Насирзаде, вероятно, погибли от ударов Израиля. Иранское правительство не комментирует эти сообщения израильских медиа.
Детали
О гибели военных топ-чиновников Ирана сообщили израильские медиа. В то же время иранское правительство никак это не комментировало - ни подтвердило, ни опровергло.
Дополнительно
В субботу, 28 февраля в центре столицы Ирана прозвучало, по меньшей мере, три взрыва. Впоследствии стало известно, что это произошло в результате атаки Израиля.
Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) показала первые кадры "Рычания льва" - так называются удары по Ирану.
В результате ударов США и Израиля по Ирану была уничтожена резиденция аятоллы Али Хаменеи в Тегеране. Где сейчас находится верховный духовный лидер Ирана - неизвестно.
Напомним
Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана. Главной причиной атаки он назвал необходимость обеспечить спокойствие американских граждан, а также то, что террористический режим Ирана никогда не должен иметь ядерное оружие.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также подтвердил операцию США и Израиля в Иране, отметив, что нельзя допустить, чтобы иранский режим вооружился ядерным оружием.