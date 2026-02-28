$43.210.00
Ізраїль заявив про загибель військових командувачів Ірану - Тегеран ситуацію не коментує

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Командувач Ісламської революційної гвардії Ірану Мохаммад Пакпур та міністр оборони Амір Насірзаде, ймовірно, загинули від ударів Ізраїлю. Іранський уряд не коментує ці повідомлення ізраїльських медіа.

Ізраїль заявив про загибель військових командувачів Ірану - Тегеран ситуацію не коментує

Командувач Ісламської революційної гвардії Ірану генерал Мохаммад Пакпур та міністр оборони Ірану Амір Насірзаде, ймовірно, загинули в результаті ізраїльських ударів по Ірану. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times of Israel.

Деталі

Про загибель військових топ-чиновників Ірану повідомили ізраїльські медіа. Водночас іранський уряд ніяк це не коментував - ані підтвердив, ані спростував.

Додатково

У суботу, 28 лютого в центрі столиці Ірану пролунало, щонайменше, три вибухи. Згодом стало відомо, що це відбулось внаслідок атаки Ізраїлю.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) показала перші кадри "Ревіння лева" - так називаються удари по Ірану.

Внаслідок ударів США та Ізраїлю по Ірану було знищено резиденцію аятолли Алі Хаменеї в Тегерані. Де наразі перебуває верховний духовний лідер Ірану - невідомо.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану. Головною причиною атаки він назвав необхідність забезпечити спокій американських громадян, а також те, що терористичний режим Ірану ніколи не повинен мати ядерну зброю.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу також підтвердив операцію США та Ізраїлю в Ірані, зазначивши, що не можна допустити, щоб іранський режим озброївся ядерною зброєю.

Євген Устименко

