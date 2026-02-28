Ізраїль заявив про загибель військових командувачів Ірану - Тегеран ситуацію не коментує
Київ • УНН
Командувач Ісламської революційної гвардії Ірану генерал Мохаммад Пакпур та міністр оборони Ірану Амір Насірзаде, ймовірно, загинули в результаті ізраїльських ударів по Ірану. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times of Israel.
Деталі
Про загибель військових топ-чиновників Ірану повідомили ізраїльські медіа. Водночас іранський уряд ніяк це не коментував - ані підтвердив, ані спростував.
Додатково
У суботу, 28 лютого в центрі столиці Ірану пролунало, щонайменше, три вибухи. Згодом стало відомо, що це відбулось внаслідок атаки Ізраїлю.
Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) показала перші кадри "Ревіння лева" - так називаються удари по Ірану.
Внаслідок ударів США та Ізраїлю по Ірану було знищено резиденцію аятолли Алі Хаменеї в Тегерані. Де наразі перебуває верховний духовний лідер Ірану - невідомо.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану. Головною причиною атаки він назвав необхідність забезпечити спокій американських громадян, а також те, що терористичний режим Ірану ніколи не повинен мати ядерну зброю.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу також підтвердив операцію США та Ізраїлю в Ірані, зазначивши, що не можна допустити, щоб іранський режим озброївся ядерною зброєю.