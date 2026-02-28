$43.210.03
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Німецька партія AfD ймовірно викриває слабкі місця НАТО для російської розвідки

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Ультраправа партія AfD спровокувала скандал, запитавши уряд Німеччини про критичні вразливості оборони НАТО. Цей крок розцінюють як виконання "кремлівського списку завдань", що надає Москві стратегічну перевагу.

Німецька партія AfD ймовірно викриває слабкі місця НАТО для російської розвідки

Ультраправа партія AfD спровокувала масштабний скандал у сфері безпеки, надіславши уряду запит про критичні вразливості оборони Альянсу, що фактично грає на руку російській розвідці. Опозиціонери вимагають надати детальні дані про результати навчань в Естонії, де підрозділи НАТО виявилися беззахисними перед тактикою українських операторів дронів. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

У Берліні такий крок розцінюють як пряме виконання "кремлівського списку завдань", оскільки розголошення прогалин у радіоелектронній боротьбі та командних можливостях надає москві стратегічну перевагу для планування майбутніх атак.

Систематичне збирання розвідданих для передачі агресору

Представники правлячої коаліції прямо звинувачують AfD у використанні депутатських повноважень для проведення прихованої розвідки на користь росії. Лише за останні місяці партія подала десятки запитів щодо стану критичної інфраструктури, енергомереж та маршрутів пересування військової техніки.

У Німеччині затримали ймовірного вбивцю Портнова - ЗМІ25.02.26, 18:46 • 3256 переглядiв

Міністр внутрішніх справ Тюрінгії Георг Майєр наголосив, що така активність є частиною гібридної війни рф проти Заходу, де "Альтернатива для Німеччини" виступає інструментом кремля для виявлення об'єктів, вразливих до диверсій та кібератак.

Загроза обороноздатності Європи через політичне лобіювання рф

Запити Рюдігера Лукассена, речника AfD з питань оборони, стосуються не лише існуючих прогалин, а й точних графіків їх усунення, що дозволяє російському командуванню розраховувати вікна можливостей для агресивних дій.

Депутати від Християнсько-демократичного союзу застерігають: якщо ці дані потраплять до москви, це зведе нанівець зусилля НАТО з модернізації захисту мобільних сил. Попри спроби партії прикритися парламентським контролем, у Берліні дедалі частіше звучать заклики обмежити доступ проросійських сил до секретних матеріалів, аби не допустити витоку інформації, яка безпосередньо загрожує безпеці всього європейського континенту.

Німеччина посилює захист аеропортів від дронів та вводить кримінальну відповідальність за саботаж27.02.26, 01:13 • 5418 переглядiв

Степан Гафтко

