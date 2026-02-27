Німеччина посилює захист аеропортів від дронів та вводить кримінальну відповідальність за саботаж
Київ • УНН
Німецький парламент ухвалив зміни до Закону про повітряну безпеку, надаючи правоохоронцям та армії ширші повноваження для нейтралізації дронів. За незаконне проникнення на летовища передбачено до п'яти років в'язниці.
Німецький парламент затвердив масштабні зміни до Закону про повітряну безпеку, реагуючи на постійні загрози шпигунства та гібридних атак на критичну інфраструктуру. Нові правила надають правоохоронним органам та Збройним силам Німеччини ширші повноваження для нейтралізації безпілотників, а також передбачають суворе покарання у вигляді позбавлення волі за незаконне проникнення на територію летовищ. Про це повідомляє Tagesschau, пише УНН.
Деталі
Йдеться про протидію саботажу та постійній гібридній загрозі, яка здатна паралізувати міжнародні ланцюги поставок та економіку
Залучення Бундесверу та дозвіл на збиття безпілотників
Ключовим нововведенням закону є спрощення процедури залучення армії для захисту цивільних об’єктів. Відтепер федеральні землі можуть оперативно звертатися по допомогу до Бундесверу, а Міністерство оборони отримало виключне право приймати рішення про розгортання сил без тривалих узгоджень із МВС.
У виняткових випадках, якщо існує загроза масштабної катастрофи, військовим офіційно дозволено збивати дрони над аеропортами та промисловими підприємствами, хоча цей крок залишається крайнім заходом.
Кримінальна відповідальність та штрафи для активістів
Закон запроваджує нову статтю кримінального кодексу: за навмисне та бездозвільне проникнення в зони безпеки аеропортів порушникам загрожує до п'яти років в’язниці.
Це положення спрямоване не лише на боротьбу з технічним шпигунством, а й на стримування радикальних протестів, зокрема акцій кліматичних активістів, які раніше блокували злітно-посадкові смуги. Уряд Німеччини розраховує, що жорсткі санкції матимуть превентивний ефект та захистять права мандрівників і авіаперевізників.
Дискусії щодо конституційності та перевірки особи
Попри підтримку з боку поліції та асоціацій аеропортів, реформа викликала суперечки в політичних колах. Опозиційні партії та деякі юристи висловлюють занепокоєння щодо мілітаризації внутрішньої безпеки та пропорційності покарань. Водночас Федеральна рада наполягає на подальшому посиленні заходів, пропонуючи запровадити обов'язкову перевірку документів, що посвідчують особу, безпосередньо під час посадки в літак для повного збігу даних бронювання з реальними пасажирами.
