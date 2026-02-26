Україна не потребує настанов ретрансляторів "русскага міра" - Стефанчук відповів на закиди глави парламенту Грузії

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що підтримка проукраїнських резолюцій у Генасамблеї ООН сьогодні є "мінімальним рівнем пристойності", а не подвигом чи благодійністю. Так він відреагував на слова глави парламенту Грузії Шалви Папуашвілі, який назвав українського Президента Володимира Зеленського "невдячним", передає УНН.

У квітні 2022 року Стефанчук особисто супроводжував Папуашвілі під час його поїздки містами Київської області, зруйнованими під час російської окупації. Глава ВР каже, що "здивований" нинішніми звинуваченнями грузинського політика.

Ну що ж, ნათქვამი სიტყვა ხანჯალი არ არის – ქართულში ვეღარ ჩააგებ. ("Слово – не кинджал, у піхви не повернеш", грузинська приказка – ред.) Українці – вдячна нація. Ми шануємо кожного, хто допомагає у нашій боротьбі за власну свободу та право вибору. І ми, безумовно, вдячні грузинському народові. Народу, який точно знає, що таке гідність. Народу, який сміливо виходить на площі своїх міст на підтримку України. Народу, який у складі грузинських добровольчих батальйонів бореться пліч-о-пліч проти спільного російського ворога. На цьому фоні голосування "за" резолюцію ООН, в якій йдеться про підтримку України та повагу до територіальної цілісності, – це не благодійність і не подвиг. Це мінімальний рівень пристойності у 2026 році