Україна не потребує настанов ретрансляторів "русскага міра" - Стефанчук відповів на закиди глави парламенту Грузії
Київ • УНН
Спікер ВР Руслан Стефанчук відреагував на звинувачення глави парламенту Грузії Шалви Папуашвілі, заявивши, що підтримка проукраїнських резолюцій в ООН є "мінімальним рівнем пристойності". Він наголосив, що Україна потребує справжніх союзників, а не повчань.
Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що підтримка проукраїнських резолюцій у Генасамблеї ООН сьогодні є "мінімальним рівнем пристойності", а не подвигом чи благодійністю. Так він відреагував на слова глави парламенту Грузії Шалви Папуашвілі, який назвав українського Президента Володимира Зеленського "невдячним", передає УНН.
Деталі
У квітні 2022 року Стефанчук особисто супроводжував Папуашвілі під час його поїздки містами Київської області, зруйнованими під час російської окупації. Глава ВР каже, що "здивований" нинішніми звинуваченнями грузинського політика.
Ну що ж, ნათქვამი სიტყვა ხანჯალი არ არის – ქართულში ვეღარ ჩააგებ. ("Слово – не кинджал, у піхви не повернеш", грузинська приказка – ред.) Українці – вдячна нація. Ми шануємо кожного, хто допомагає у нашій боротьбі за власну свободу та право вибору. І ми, безумовно, вдячні грузинському народові. Народу, який точно знає, що таке гідність. Народу, який сміливо виходить на площі своїх міст на підтримку України. Народу, який у складі грузинських добровольчих батальйонів бореться пліч-о-пліч проти спільного російського ворога. На цьому фоні голосування "за" резолюцію ООН, в якій йдеться про підтримку України та повагу до територіальної цілісності, – це не благодійність і не подвиг. Це мінімальний рівень пристойності у 2026 році
Він додав, що за "постійними докорами Україні, що проливає кров", ховається "втрата гідності та демонстрація низької покірності".
Україна не потребує повчання від моралізаторів, які виступають ретрансляторами наративів "русскага міра". Україна потребує справжніх союзників – тих, хто розуміє: у боротьбі з рашистським злом компліменти не мають значення, цінуються позиція та підтримка
Додамо
Як повідомляють "Новини Грузія", Грузія опинилася серед 107 країн, які підтримали резолюцію Генасамблеї ООН щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України 24 лютого, у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії. Понад півсотні держав, включаючи США, Китай, Вірменію, Казахстан, Бразилію та ОАЕ, утрималися від голосування.
Коментуючи це, Папуашвілі звинуватив Зеленського в "невиявленні подяки ні Америці, ні Грузії", нагадавши про введені санкції проти грузинського керівництва. За його словами, заяви українського президента на адресу Грузії є "ганебними" – зокрема, коли 2022 року він відкликав посла з Тбілісі у відповідь на те, що Грузія не відправила до України військових.
Спікер додав, що уряд у Тбілісі підтримує український народ, а влада України, за його оцінкою, "не заслуговує на підтримку".