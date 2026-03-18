ІПСО не дало ворогу бажаного результату, і він вдається до прямих ударів - у Сумському центрі комплектування прокоментували ураження рф ТЦК

У Сумському обласному ТЦК та СП заявили, що "атаки росії дронами-камікадзе по територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки - це не випадковість, а свідома тактика ворога", і що ТЦК Сумської області "продовжують і будуть продовжувати виконувати свої завдання". Така заява з'явилася після повідомлень про влучання там, пише УНН.

Деталі

Там наголосили, що "під ударом опиняється не лише енергетична чи військова інфраструктура, а й ключовий елемент обороноздатності держави - система мобілізації". "Це цілеспрямована кампанія, мета якої очевидна - зірвати процес поповнення лав ЗСУ. Ворог намагається діяти там, де, на його думку, найболючіше: через залякування, удари та інформаційний тиск вплинути на готовність українців ставати до захисту країни. Але реальність інша. Саме мобілізація є основою стійкості держави у війні. Єдине, що стоїть між ворогом і Україною - це Збройні Сили. І шлях до них проходить через ТЦК та СП", - підкреслили у Сумському обласному ТЦК.

"Інформаційно-психологічні операції не дали ворогу бажаного результату. Відтак, він вдається до прямих ударів. Проте, ТЦК та СП Сумської області продовжують і будуть продовжувати виконувати свої завдання. Залякати українців не вийде. Зупинити мобілізацію - теж. А значить, не вийде і зупинити Збройні Сили України", - наголосили у Сумському обласному ТЦК.

