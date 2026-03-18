ІПСО не дало ворогу бажаного результату, і він вдається до прямих ударів - у Сумському центрі комплектування прокоментували ураження рф ТЦК

Гривня почала зміцнюватися - що буде далі з національною валютою
рф проводить ІПСО проти угорців на Закарпатті - СБУ викрила схему з погрозами
Інтерсіті між Києвом та Харковом обмежать тимчасово, планують відновити до кінця березня - Укрзалізниця
Politico: у Трампа прагнуть використати мирні переговори щодо війни рф проти України для протидії Китаю
У ЄС перед самітом провели ще одну спробу змусити Орбана розблокувати €90 млрд кредиту Україні - що відомо
Це питання поваги й етики: SOWA про виступи без гонорару
Євросоюз неофіційно відкрив усі шість переговорних кластерів для України - Кос
Україна та Іспанія створять спільну слідчу групу для розслідування вбивства Портнова - Генпрокурор Кравченко
Філарет у лікарні через загострення хронічних недуг – що зараз відомо про стан Патріарха
Український аналог ATACMS - яка вона, нова балістична ракета FP-7
Ціни на нафту зростають – загибель іранського посадовця Ларіджані загострює ринокPhoto18 березня, 04:00 • 13204 перегляди
Перша допомога при опіках: що справді працює, а що робити забороненоPhoto18 березня, 06:05 • 35500 перегляди
Маю дуже погане передчуття щодо впливу війни в Ірані на Україну - Зеленський18 березня, 06:46 • 16878 перегляди
На реакторах Хмельницької АЕС створили найбільший у світі мурал-вишиванкуPhoto18 березня, 07:06 • 16303 перегляди
Скандальна клініка Odrex рекламує лікаря Русакова, якого судять у справі про смерть пацієнтаPhoto11:47 • 9846 перегляди
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році17 березня, 11:32 • 69827 перегляди
Дизель і газ різко подорожчали: як змінилися ціни на АЗС за тиждень16 березня, 16:16 • 64856 перегляди
Наталія Могилевська зі сльозами вибачилась після концерту - що сталося у ХмельницькомуVideo13:03 • 4480 перегляди
Вийшов перший трейлер фільму "Дюна: Частина третя" Video17 березня, 19:22 • 23644 перегляди
Оновлено прогноз на Євробачення 2026 - яке місце посіла УкраїнаPhoto17 березня, 15:31 • 28754 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі провели ніч на "Оскарі" без публічності - деталіPhoto17 березня, 12:55 • 33871 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році17 березня, 11:32 • 69827 перегляди
ІПСО не дало ворогу бажаного результату, і він вдається до прямих ударів - у Сумському центрі комплектування прокоментували ураження рф ТЦК

Сумський обласний ТЦК назвав удари безпілотниками свідомою тактикою ворога для залякування. Попри атаки центри комплектування продовжують роботу.

У Сумському обласному ТЦК та СП заявили, що "атаки росії дронами-камікадзе по територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки - це не випадковість, а свідома тактика ворога", і що ТЦК Сумської області "продовжують і будуть продовжувати виконувати свої завдання". Така заява з'явилася після повідомлень про влучання там, пише УНН.

"Атаки росії дронами-камікадзе по територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки - це не випадковість, а свідома тактика ворога", - ідеться у заяві Сумського обласного ТЦК.

Там наголосили, що "під ударом опиняється не лише енергетична чи військова інфраструктура, а й ключовий елемент обороноздатності держави - система мобілізації". "Це цілеспрямована кампанія, мета якої очевидна - зірвати процес поповнення лав ЗСУ. Ворог намагається діяти там, де, на його думку, найболючіше: через залякування, удари та інформаційний тиск вплинути на готовність українців ставати до захисту країни. Але реальність інша. Саме мобілізація є основою стійкості держави у війні. Єдине, що стоїть між ворогом і Україною - це Збройні Сили. І шлях до них проходить через ТЦК та СП", - підкреслили у Сумському обласному ТЦК.

"Інформаційно-психологічні операції не дали ворогу бажаного результату. Відтак, він вдається до прямих ударів. Проте, ТЦК та СП Сумської області продовжують і будуть продовжувати виконувати свої завдання. Залякати українців не вийде. Зупинити мобілізацію - теж. А значить, не вийде і зупинити Збройні Сили України", - наголосили у Сумському обласному ТЦК.

рф дроном атакувала адмінбудівлю в Сумах та поранила людей на зупинці, серед них - підліток18.03.26, 11:53 • 3354 перегляди

Юлія Шрамко

