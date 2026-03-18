рф дроном атакувала адмінбудівлю в Сумах та поранила людей на зупинці, серед них - підліток

У Сумах російські війська атакували дроном адміністративну будівлю, постраждали люди на зупинці, серед них - підліток, повідомили у середу голова Сумської ОВА Олег Григоров і голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко у соцмережах, пише УНН.

Ворог атакував ударним БпЛА адміністративну будівлю у Зарічному районі Сум. Внаслідок удару по Сумській громаді постраждав неповнолітній. 16-річний хлопець перебував поблизу місця влучання - повідомив Григоров.

Зі слів голови ОВА, "хлопець перебував на цій зупинці громадського транспорту у момент російської атаки".

З пораненням його доставили до лікарні. "Попередньо – неважкі поранення, загрози його життю немає", - вказав Григоров, додавши, що лікарі надають необхідну допомогу.

Як уточнив голова МВА Кривошеєнко, постраждалих більше - "внаслідок удару постраждали люди, які перебували на зупинці громадського транспорту". "Серед потерпілих - дитина 16 років. Травмованого підлітка госпіталізовано. Ще одна поранена жінка доставлена до лікарні", - вказав голова МВА.

У дворі, з його слів, 2 житлових багатоповерхівок, розташованих поруч, вибито вікна та балконні блоки.

За даними голови ОВА, на Сумщині минулої доби було майже 50 ворожих обстрілів по 23 населених пунктах у 10 громадах. У Краснопіллі внаслідок ворожого удару КАБами травмовані жінка 63 років та чоловік 65 років.