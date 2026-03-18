рф дроном атаковала админздание в Сумах и ранила людей на остановке, среди них - подросток
Киев • УНН
Вражеский БПЛА попал в здание в Заречном районе. Пострадали 16-летний парень и женщина, в окрестных многоэтажках выбиты окна.
В Сумах российские войска атаковали дроном административное здание, пострадали люди на остановке, среди них - подросток, сообщили в среду глава Сумской ОВА Олег Григоров и глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко в соцсетях, пишет УНН.
Враг атаковал ударным БпЛА административное здание в Заречном районе Сум. В результате удара по Сумской громаде пострадал несовершеннолетний. 16-летний парень находился вблизи места попадания
По словам главы ОВА, "парень находился на этой остановке общественного транспорта в момент российской атаки".
С ранением его доставили в больницу. "Предварительно – нетяжелые ранения, угрозы его жизни нет", - указал Григоров, добавив, что врачи оказывают необходимую помощь.
Как уточнил глава ГВА Кривошеенко, пострадавших больше - "в результате удара пострадали люди, находившиеся на остановке общественного транспорта". "Среди пострадавших - ребенок 16 лет. Травмированный подросток госпитализирован. Еще одна раненая женщина доставлена в больницу", - указал глава ГВА.
Во дворе, по его словам, 2 жилых многоэтажек, расположенных рядом, выбиты окна и балконные блоки.
Дополнение
По данным главы ОВА, на Сумщине за прошедшие сутки было почти 50 вражеских обстрелов по 23 населенным пунктам в 10 общинах. В Краснополье в результате вражеского удара КАБами травмированы женщина 63 лет и мужчина 65 лет.