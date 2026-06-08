В Раде предлагают ужесточить наказание за незаконное лишение свободы или насильственное похищение человека во время мобилизации

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается усилить ответственность за незаконное лишение свободы или насильственное похищение (исчезновение) человека при осуществлении мероприятий по оповещению и мобилизации. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №15303 и автора документа Георгия Мазурашу.

Детали

Законопроект "О внесении изменений в статью 146-1 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за незаконное лишение свободы или насильственное похищение (исчезновение) человека при осуществлении мероприятий по оповещению и мобилизации" был зарегистрирован сегодня, 8 июня.

На данный момент текст документа на сайте Рады отсутствует, однако нардеп у себя на странице в Facebook рассказал об основных изменениях.

Так, арест, задержание, похищение или лишение свободы человека в любой другой форме, совершенное представителем государства, в том числе иностранного, с последующим отказом признать факт такого ареста, задержания, похищения или лишения свободы человека в любой другой форме или сокрытием данных о судьбе такого человека или месте пребывания предлагается наказывать лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

За указанное преступление, а равно принудительное удержание лица в помещениях органов военного управления, сборных (мобилизационных) пунктах или воинских частях при отсутствии законных оснований или сверх установленного законом срока административного задержания, проведенного уполномоченными на то лицами, или принудительное изъятие (ограничение доступа к) средствам связи у задержанного лица, совершенные должностным лицом территориального центра комплектования и социальной поддержки, военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины или другим военным должностным лицом (в том числе во время осуществления мероприятий по мобилизации), планируется установить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

За отдание должностными лицами заведомо незаконного приказа, распоряжения или указания, что привело к противоправному задержанию, доставке или удержанию лица, или непринятие руководителем, которому стало известно о совершении действий, указанных в части первой этой статьи, его подчиненными мер для их прекращения и несообщение компетентным органам о преступлении нардеп предлагает наказывать лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

За указанные выше действия, совершенные в отношении несовершеннолетнего, или в отношении нескольких лиц, или по предварительному сговору группой лиц, или сопряженные с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или под влиянием жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, предлагается установить наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Отмечается, что под представителями государства следует понимать должностных лиц Украины, а также лиц, действующих при поддержке, разрешении или согласии органов государственной власти или органов местного самоуправления Украины.

Напомним

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять в целом законопроект №12442, предусматривающий уголовную ответственность для военнослужащих территориальных центров комплектования и членов военно-врачебных комиссий за нарушения мобилизации и медосмотра.