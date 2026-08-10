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Часть 5 областей без света из-за атак рф, сложнее всего - в Одесской области

Киев • УНН

 • 17415 просмотра

В результате обстрелов энергообъектов часть потребителей в Донецкой, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях остается без электроснабжения. Самая сложная ситуация в Одесской области, где враг нанес новые удары, ограничения не прогнозируются.

Часть 5 областей без света из-за атак рф, сложнее всего - в Одесской области

Часть потребителей в пяти областях без света из-за атак рф, наиболее сложная ситуация — в Одесской области, где после атаки на энергетику враг продолжил удары; по стране введение графиков не предусматривается, в Одесской области сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении, сообщили в понедельник в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Детали

"В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Донецкой, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения. Самая сложная ситуация в Одесской области", — сообщили в Минэнерго.

Как указано, в Одесской области продолжаются восстановительные работы после массированной атаки в ночь на воскресенье. "Значительную часть ранее обесточенных потребителей в регионе уже удалось запитать, но в течение последних суток враг нанес новые удары по энергообъектам. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть поврежденное оборудование в работу и запитать всех потребителей", — подчеркнули в министерстве.

Восстановительные работы продолжаются везде, где позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики работают, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев. 

"Применение ограничений сегодня не прогнозируется. Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время — с 10:00 до 16:00. Просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию", — говорится в сообщении.

По данным "Укрэнерго", потребление электроэнергии снизилось. Сегодня, 10 августа, по состоянию на 09:30 оно было на 16,7% ниже, чем в это же время в предыдущий рабочий день — в пятницу. Причина изменений — спад жары по сравнению с прошлой неделей. А также ясная погода почти на всей территории Украины (кроме части центральных областей), что обусловливает высокую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение объема энергопотребления из общей сети. Вчера, 9 августа, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 4,5% ниже, чем в предыдущее воскресенье — 2 августа. Причина изменений — ощутимое снижение среднесуточной температуры по сравнению с прошлой неделей.

"Учитывая погодные условия, активное энергопотребление сегодня стоит перенести на период наиболее эффективной работы промышленных солнечных электростанций — с 10:00 до 16:00. В Одесской области сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении — во избежание перегрузки оборудования после массированной атаки", — подчеркнули в "Укрэнерго".

В Одесской области после атаки рф частично запитали объекты критической инфраструктуры, ремонт будет продолжаться круглосуточно09.08.26, 22:14 • 13866 просмотров

Юлия Шрамко

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