"Моя Польша не бьёт, не оскорбляет, не травит" - в 22 польских городах проходят протесты против насилия в отношении украинцев
Киев • УНН
В воскресенье в 22 польских городах проходят манифестации "Не будь равнодушным" против роста насилия в отношении украинцев и меньшинств. Акцию организовал Комитет защиты демократии, а протесты стали реакцией на серию нападений, в частности избиение украинцев во Вроцлаве.
В воскресенье, 9 августа, в 22 польских городах проходят манифестации под лозунгом "Не будь равнодушным", которые являются проявлением протеста против роста насилия, направленного против украинцев и представителей других меньшинств. В большинстве городов акции начались после 17:00, передает УНН со ссылкой на RMF24 и Польское радио.
Детали
Общепольскую акцию организует Комитет защиты демократии (KOD). Как подчеркивают организаторы, манифестации должны стать ответом на все более частые случаи словесных и физических нападений на людей, которые становятся объектами агрессии из-за своего происхождения, языка или внешности. Целью мероприятий также является выражение солидарности с людьми, подвергающимися насилию и дискриминации.
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Манифестации запланированы, в частности, в Варшаве, Кракове, Гданьске, Познани, Вроцлаве, Катовице, Жешуве, Люблине, Лодзи, Щецине, Белостоке и Кельце. Там раздают наклейки с надписью "Не будь равнодушным". KOD призывает участников размещать их, в частности, на дверях магазинов, учреждений или на автомобилях. Это должно быть знаком для украинцев, что в таких местах "они могут рассчитывать на помощь, чувствовать себя в безопасности и получить поддержку".
Организаторы заявляют, что демонстрации должны стать началом более широкой общественной кампании, и призывают выступать против насилия, презрения и дискриминации независимо от происхождения или языка. Как они отмечают, отсутствие реакции на такие проявления может привести к их эскалации.
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Воскресные манифестации — очередные за последние дни общественные инициативы в ответ на рост антиукраинских и антииммигрантских настроений. В частности, в прошлое воскресенье такая акция состоялась на Замковой площади в Варшаве. А в пятницу, 8 августа, в Варшаве прошла манифестация "Моя Польша не бьет, не оскорбляет, не травит", во время которой организаторы передали в Канцелярию премьер-министра и Министерство внутренних дел и администрации петицию, подписанную более чем 11 тысячами человек. В ней они потребовали от правительства решительных действий против, в частности, жестоких нападений на граждан Украины.
Протесты являются непосредственной реакцией на серию жестоких инцидентов, произошедших в последние недели по всей Польше, — в частности, избиение пары граждан Украины во Вроцлаве, нападение с использованием бейсбольной биты в Гливицах и оскорбления украинских детей в автобусе в Бельско-Бяле.
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Отчеты исследовательских центров, таких как Res Futura и Варшавский университет, также указывают на резкий рост языка ненависти в польских социальных сетях в мае и июне 2026 года.