Сергея Т. признали виновным в тройном убийстве в городе Пущиково и приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Он задушил жену и двух дочерей.
Глава МИД Польши Сикорский заявил о возможности размещения украинского консульства в здании российского после его закрытия в Познани. Решение обусловлено ростом количества украинцев в Польше и их консульскими потребностями.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о возможности высылки российского посла в случае продолжения диверсий. Сейчас в стране ограничено передвижение российских дипломатов и ведется более 10 производств по диверсионной деятельности.
Министр иностранных дел Польши отзывает согласие на работу российского генконсульства в Познани. Решение принято в ответ на «попытки диверсий» со стороны россии, детали которых не разглашаются.
Сборная Украины одержала минимальную победу над Грузией в третьем туре Лиги наций. Михаил Мудрик забил единственный гол на 35-й минуте, принеся команде первые три очка в турнире.
Сергей Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на игру против Грузии в Лиге наций. В составе дебютирует Иван Калюжный, возвращается Артем Довбык, а Александр Назаренко остался на скамейке запасных.
Сегодня в Познани состоится матч Лиги наций Украина - Грузия. Объявлена заявка сборной Украины из 23 игроков, команда выступит в желтой форме.
Украинская футбольная сборная прибыла в Польшу для подготовки к матчам Лиги наций. К команде присоединились Михаил Мудрик, Артем Довбик и Александр Сваток, которые будут готовиться к играм с Грузией и Чехией.
На пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" у харьковчанина обнаружили запрещенные предметы. Среди его личных вещей нашли арбалет со стрелами, пневматическую винтовку и металлический нож, которые были изъяты.
Сергей Ребров назвал 25 игроков основного состава сборной Украины на октябрьские матчи Лиги наций. Дмитрий Крыськив получил дебютный вызов, а капитан Андрей Ярмоленко попал в резервный список.
В Польше микроавтобус с украинцами врезался в грузовик. Водитель погиб на месте, 6 пассажиров травмированы, двое в тяжелом состоянии. Причиной аварии считают неосторожность водителя автобуса.