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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28741 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Сегодня в Познани состоится матч Лиги наций Украина - Грузия. Объявлена заявка сборной Украины из 23 игроков, команда выступит в желтой форме.

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Сборная Украины по футболу собралась в Польше для подготовки к Лиге наций

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На пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" у харьковчанина обнаружили запрещенные предметы. Среди его личных вещей нашли арбалет со стрелами, пневматическую винтовку и металлический нож, которые были изъяты.

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Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Польше: погиб водитель, есть травмированные

В Польше микроавтобус с украинцами врезался в грузовик. Водитель погиб на месте, 6 пассажиров травмированы, двое в тяжелом состоянии. Причиной аварии считают неосторожность водителя автобуса.

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