Арбалет, винтовка и нож: харьковчанин пытался ввезти в Украину оружие в рейсовом автобусе

На пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" у харьковчанина обнаружили запрещенные предметы. Среди его личных вещей нашли арбалет со стрелами, пневматическую винтовку и металлический нож, которые были изъяты.