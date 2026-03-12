В Польше нашли дрон на территории угольной шахты, на место прибыла военная полиция

В Польше на территории угольной шахты вблизи города Конин в Великопольском воеводстве обнаружили неизвестный дрон, который, вероятно, залетел на территорию страны еще в сентябре прошлого года. Об этом пишет УНН со ссылкой на РАР и заявление полиции Великопольского воеводства.

Прокуратура Конина и Коло уведомлена об инциденте. Пока никаких инцидентов, связанных с падением дрона, которые бы угрожали жизни или здоровью людей, не выявлено - говорится в сообщении полиции.

Как пишет РАР, на месте происшествия работают правоохранительные органы, в частности полиция и военная полиция, которые проводят расследование под руководством заместителя окружного прокурора Познань-Грюнвальда по военным делам.

Главный инспектор Михал Янковский из управления полиции муниципалитета Конин, который присутствовал на месте происшествия, сказал, что дрон был треугольной формы и белого цвета. Его нашли почти целым.

Дрон был найден в канаве возле грунтовой дороги рядом с карьером "Томиславице". Эта местность неосвоенная, рядом есть только одна ферма с небольшим производственным объектом.

Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, отвечая на вопросы журналистов в Гданьске по этому поводу, отметил, что Оперативный командующий Вооруженных сил уже представил ему отчет по этому вопросу.

Военная полиция вместе с полицией расследует это дело. Минуту назад шведский министр Пал Йонсон рассказал мне о беспилотнике, который нарушил воздушное пространство Швеции, скорее всего, выполняя миссии от имени наших восточных противников. Этот вопрос подлежит расследованию - отметил он.

По данным РАР, найденный беспилотник, скорее всего, является одним из тех, что вошли в польское воздушное пространство в ночь с 9 на 10 сентября прошлого года.

Напомним

Оперативное командование ВС Польши подтвердило нарушение воздушного пространства страны российскими дронами 10 сентября.