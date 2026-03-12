В Польше нашли дрон на территории угольной шахты, на место прибыла военная полиция
Киев • УНН
Возле города Конин обнаружили почти целый беспилотник, который мог залететь в сентябре. На месте работает военная полиция, продолжается официальное расследование происшествия.
В Польше на территории угольной шахты вблизи города Конин в Великопольском воеводстве обнаружили неизвестный дрон, который, вероятно, залетел на территорию страны еще в сентябре прошлого года. Об этом пишет УНН со ссылкой на РАР и заявление полиции Великопольского воеводства.
Прокуратура Конина и Коло уведомлена об инциденте. Пока никаких инцидентов, связанных с падением дрона, которые бы угрожали жизни или здоровью людей, не выявлено
Как пишет РАР, на месте происшествия работают правоохранительные органы, в частности полиция и военная полиция, которые проводят расследование под руководством заместителя окружного прокурора Познань-Грюнвальда по военным делам.
Главный инспектор Михал Янковский из управления полиции муниципалитета Конин, который присутствовал на месте происшествия, сказал, что дрон был треугольной формы и белого цвета. Его нашли почти целым.
Дрон был найден в канаве возле грунтовой дороги рядом с карьером "Томиславице". Эта местность неосвоенная, рядом есть только одна ферма с небольшим производственным объектом.
Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, отвечая на вопросы журналистов в Гданьске по этому поводу, отметил, что Оперативный командующий Вооруженных сил уже представил ему отчет по этому вопросу.
Военная полиция вместе с полицией расследует это дело. Минуту назад шведский министр Пал Йонсон рассказал мне о беспилотнике, который нарушил воздушное пространство Швеции, скорее всего, выполняя миссии от имени наших восточных противников. Этот вопрос подлежит расследованию
По данным РАР, найденный беспилотник, скорее всего, является одним из тех, что вошли в польское воздушное пространство в ночь с 9 на 10 сентября прошлого года.
Оперативное командование ВС Польши подтвердило нарушение воздушного пространства страны российскими дронами 10 сентября.