Польща підтвердила, що дрони рф залетіли на її територію: під загрозою три воєводства
Київ • УНН
Оперативне командування ЗС Польщі підтвердило порушення повітряного простору країни російськими дронами 10 вересня. Триває операція з ідентифікації та нейтралізації об'єктів, задіяно озброєння.
Оперативне командування Збройних Сил Польщі офіційно підтвердило порушення повітряного простору країни російськими ударними дронами у ніч проти 10 вересня. Про це інформує УНН з посиланням на пост Оперативного командування Збройних сил Польщі у соцмережі Х.
Зверніть увагу, що під час сьогоднішнього нападу російської федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих на території України, наш повітряний простір неодноразово порушувався об'єктами типу безпілотник
У відомстві заявили, що зараз триває операція, спрямована на ідентифікацію та нейтралізацію об'єктів.
"За наказом Оперативного командувача Збройних сил Польщі було задіяно озброєння, а служби активно працюють над визначенням місцезнаходження збитих об'єктів. Наголошуємо, що військова операція триває, і закликаємо людей залишатися вдома. Найбільш загрозливими є Підляське, Мазовецьке та Люблінське воєводства", - повідомили в Оперативному командуванні Збройних Сил Польщі.
У військовому відомстві запевнили, що стежать за поточною ситуацією, а сили та засоби, що перебувають під його командуванням, залишаються повністю готовими до негайного реагування.
Нагадаємо
В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. Аеропорт "Жешув" зачинений через "незаплановану військову активність".
Також через незаплановану військову діяльність закрили повітряний простір над аеропортом Люблін (EPLB).
Польща вночі 9-10 вересня задіяла власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору. Це сталося після зальоту російських безпілотників під час атаки на Україну.
