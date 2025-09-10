Польща підтвердила, що дрони рф залетіли на її територію: під загрозою три воєводства

$41.250.03
48.380.22
ukenru
02:37 • 1164 перегляди
Польща підтвердила, що дрони рф залетіли на її територію: під загрозою три воєводстваPhoto
9 вересня, 19:32 • 20218 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 31020 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 32625 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 21686 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 48415 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 77551 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 62070 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 37642 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 30945 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.6м/с
82%
755мм
Популярнi новини
Під Києвом п'яний водій Lexus збив 9-річну дівчинку9 вересня, 18:24 • 11181 перегляди
російські дрони залетіли у Польщу: місцевий аеропорт закритий через "незаплановану військову активність"Photo22:51 • 8788 перегляди
Польща офіційно підтвердила, що залучила власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору Photo23:36 • 13523 перегляди
"Наукові" лови риби на 258 тонн: директора держінституту викрито у зловживанні службовим становищемPhoto00:14 • 5944 перегляди
Ще один аеропорт Польщі зачинений через "незаплановану військову діяльність"Photo00:42 • 6312 перегляди
Публікації
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo9 вересня, 19:32 • 20195 перегляди
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім’ю обранцяVideo9 вересня, 16:51 • 22122 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 32608 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 48704 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 77546 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Емманюель Макрон
Беньямін Нетаньягу
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Німеччина
Польща
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 37508 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 35571 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 34167 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 103468 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 59701 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
NASAMS
IRIS-T
MIM-23 Hawk
Шахед-136

Польща підтвердила, що дрони рф залетіли на її територію: під загрозою три воєводства

Київ • УНН

 • 1156 перегляди

Оперативне командування ЗС Польщі підтвердило порушення повітряного простору країни російськими дронами 10 вересня. Триває операція з ідентифікації та нейтралізації об'єктів, задіяно озброєння.

Польща підтвердила, що дрони рф залетіли на її територію: під загрозою три воєводства

Оперативне командування Збройних Сил Польщі офіційно підтвердило порушення повітряного простору країни російськими ударними дронами у ніч проти 10 вересня. Про це інформує УНН з посиланням на пост Оперативного командування Збройних сил Польщі у соцмережі Х.

Зверніть увагу, що під час сьогоднішнього нападу російської федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих на території України, наш повітряний простір неодноразово порушувався об'єктами типу безпілотник

- йдеться у дописі.

У відомстві заявили, що зараз триває операція, спрямована на ідентифікацію та нейтралізацію об'єктів.

"За наказом Оперативного командувача Збройних сил Польщі було задіяно озброєння, а служби активно працюють над визначенням місцезнаходження збитих об'єктів. Наголошуємо, що військова операція триває, і закликаємо людей залишатися вдома. Найбільш загрозливими є Підляське, Мазовецьке та Люблінське воєводства", - повідомили в Оперативному командуванні Збройних Сил Польщі.

У військовому відомстві запевнили, що стежать за поточною ситуацією, а сили та засоби, що перебувають під його командуванням, залишаються повністю готовими до негайного реагування.

Нагадаємо

В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. Аеропорт "Жешув" зачинений через "незаплановану військову активність".   

Також через незаплановану військову діяльність закрили повітряний простір над аеропортом Люблін (EPLB).

Польща вночі 9-10 вересня задіяла власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору. Це сталося після зальоту російських безпілотників під час атаки на Україну.

Конгресмен США звинуватив росію в оголошенні війни Польщі10.09.25, 03:51 • 1976 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини Світу
Державний кордон України
Люблін
Україна
Польща