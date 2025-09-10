Польща підтвердила, що дрони рф залетіли на її територію: під загрозою три воєводства

Оперативне командування Збройних Сил Польщі офіційно підтвердило порушення повітряного простору країни російськими ударними дронами у ніч проти 10 вересня. Про це інформує УНН з посиланням на пост Оперативного командування Збройних сил Польщі у соцмережі Х.

Зверніть увагу, що під час сьогоднішнього нападу російської федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих на території України, наш повітряний простір неодноразово порушувався об'єктами типу безпілотник