Польща офіційно підтвердила, що залучила власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору
Київ • УНН
Польща вночі 9-10 вересня задіяла власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору. Це сталося після зальоту російських безпілотників під час атаки на Україну.
У ніч з 9 на 10 вересня Польща підняла авіацію та привела системи ППО у найвищу готовність для захисту свого повітряного простору, повідомило оперативне командування ЗС Польщі. Про це інформує УНН з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі.
Деталі
В командуванні повідомили, що для охорони польського повітряного простору запровадили всі необхідні процедури. У повітрі діють польські та союзні літаки, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені в стан найвищої готовності.
Зазначається, ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору та громадян, особливо в районах, прилеглих до потенційно небезпечної території.
Нагадаємо
В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. Окрім цього аеропорт "Жешув" зачинений через "незаплановану військову активність".
