Польща офіційно підтвердила, що залучила власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору

19:32
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
Популярнi новини
У Нідерландах заявили, що місця для українських біженців закінчуються 9 вересня, 14:19
Кабмін пришвидшив друк та надсилання повісток 9 вересня, 15:16
Жорстоким вбивством молодої українки у США зайнялося ФБР - Трамп 9 вересня, 16:20
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім'ю обранця 9 вересня, 16:51
Під Києвом п'яний водій Lexus збив 9-річну дівчинку 18:24
Публікації
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти Азербайджан 19:32
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім'ю обранця 9 вересня, 16:51
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Ексклюзив
9 вересня, 15:59
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію 9 вересня, 07:22
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week 9 вересня, 07:45
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни? 8 вересня, 15:39
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків 8 вересня, 15:06
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде 8 вересня, 06:53
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним сином 7 вересня, 08:47
Польща офіційно підтвердила, що залучила власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Польща вночі 9-10 вересня задіяла власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору. Це сталося після зальоту російських безпілотників під час атаки на Україну.

Польща офіційно підтвердила, що залучила власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору

У ніч з 9 на 10 вересня Польща підняла авіацію та привела системи ППО у найвищу готовність для захисту свого повітряного простору, повідомило оперативне командування ЗС Польщі. Про це інформує УНН з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Деталі

В командуванні повідомили, що для охорони польського повітряного простору запровадили всі необхідні процедури. У повітрі діють польські та союзні літаки, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені в стан найвищої готовності.

Зазначається, ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору та громадян, особливо в районах, прилеглих до потенційно небезпечної території.

Нагадаємо

В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. Окрім цього аеропорт "Жешув" зачинений через "незаплановану військову активність".

Війна рф проти України показала, що весь Євросоюз має готуватися до оборони - президент Литви 10.09.25, 00:21

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніНовини Світу
